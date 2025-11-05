Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη – Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ

Έντονη κακοκαιρία πλήττει από νωρίς το απόγευμα αρκετές περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις, με χώματα και πέτρες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Επίσης χαλάζι έπεσε σε Αστρίτσι και Μελέσες.

Ζημιές φέρεται να προκλήθηκαν στις καλλιέργειες κυρίως ελαιόδεντρων με την ανησυχία για την απώλεια παραγωγής να είναι έκδηλη καθώς διανύουμε περίοδο ελαιοσυγκομιδής.

Ασταθής αναμένεται ο καιρός στην Κρήτη την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες να επηρεάζουν αρκετές περιοχές του νησιού. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν κατά τόπους ενισχυμένοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φθινοπωρινά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τοπικές βροχές αναμένονται σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας, όμως τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Για την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα βόρεια της χώρας η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυμαινόμενη στους 15 με 17 βαθμούς.