# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές
Ελλάδα 05 Νοεμβρίου 2025 | 11:31

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές

Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα πλήξει

Σύνταξη
Βροχερό θα είναι και σήμερα το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη ενώ αναμένεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως αναφέρει και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα, σήμερα Τετάρτη (05.11.2025) στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία αλλά και την Εύβοια, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

«Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά»

Το πρωί της Τετάρτης, ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έκανε μία ανάρτηση σχετικά με το πώς θα κινηθεί το βροχερό σκηνικό και όπως ανέφερε η χώρα μας θα βρεθεί και τις επόμενες ημέρες σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών, οι οποίες θα δίνουν κατά περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΕΛΑ ΕΣΥ

Με το βαρομετρικό χαμηλό που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες να εκτονώνεται σιγά σιγά προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, αναμένεται να κυλήσει τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή ημέρα.

Από εκεί και μετά και για τις επόμενες αρκετές ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν κατά περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Έτσι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Επειδή όπως σημειώνουμε και στον δεύτερο χάρτη μας με το μαύρο βέλος προς τη βορειοανατολική Ευρώπη υψώνεται ένα ατμοσφαιρικό βουνό, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το βαρομετρικό χαμηλό που σημειώνουμε στον ίδιο χάρτη με το λευκό βέλος, να δυσκολευτεί να βρει διέξοδο ανατολικότερα.

Αυτό σημαίνει ότι θα κινηθεί αργά στοβιλιζόμενο στην αυτή έκταση και άρα θα δώσει μεγάλο όγκο νερού σε πρώτη φάση στα δυτικά και σε δεύτερο χρόνο προς τα βόρεια βορειοανατολικά αλλά και το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο κάτι που σημειώνουμε στον τελευταίο μας χάρτη.

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολλών και επικίνδυνων βροχών και γι’ αυτό θα πρέπει να παραμένουμε ενημερωμένοι για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μιας και είναι αρκετά πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις…»

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά έως το μεσημέρι στη Μαγνησία και στις Σποράδες και έως το απόγευμα στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά στα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως τις μεσημβρινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα βόρεια κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και από τις απογευματινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

