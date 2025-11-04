Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ ενισχύονται οι άνεμοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Βροχές θα σημειωθούν και στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Την, Τετάρτη, οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες και ενισχύονται στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη θα σημειωθεί πτώση μετά τις υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών, που έφτασαν τους 27 με 28 βαθμούς.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τετάρτη.

Από την Πιερία έως τα νοτιότερα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στα κεντρονότια Επτάνησα, στη Πελοπόννησο και στην κεντρική Στερεά έως την Αττική αναμένονται βροχές και μπόρες.

Καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες, όπως και στη βόρεια και δυτική Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 5-6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές χωρίς το πρωί, οι οποίες γρήγορα θα εξασθενίσουν. Η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 4-5 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη η μέρα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό αλλά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν.

Την Παρασκευή αναμένεται να σταματήσουν οι βροχοπτώσεις και να επιμείνουν μόνο στα Επτάνησα.