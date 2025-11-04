Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη – Καμπανάκι για 5 περιοχές
Τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.
- Το γλυπτό του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ
- Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες
- Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει
- Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ ενισχύονται οι άνεμοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.
Βροχές θα σημειωθούν και στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες και στην Κρήτη.
Την, Τετάρτη, οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες και ενισχύονται στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη θα σημειωθεί πτώση μετά τις υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών, που έφτασαν τους 27 με 28 βαθμούς.
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη
Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τετάρτη.
Από την Πιερία έως τα νοτιότερα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στα κεντρονότια Επτάνησα, στη Πελοπόννησο και στην κεντρική Στερεά έως την Αττική αναμένονται βροχές και μπόρες.
Καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες, όπως και στη βόρεια και δυτική Κρήτη.
Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.
Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 5-6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές χωρίς το πρωί, οι οποίες γρήγορα θα εξασθενίσουν. Η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 4-5 μποφόρ στον Θερμαϊκό.
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Την Πέμπτη η μέρα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό αλλά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν.
Την Παρασκευή αναμένεται να σταματήσουν οι βροχοπτώσεις και να επιμείνουν μόνο στα Επτάνησα.
- Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό – Δοκάρι με τον Ζέλσον στο 61′ (vid)
- H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
- Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη – Καμπανάκι για 5 περιοχές
- Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
- Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Και δεύτερη ευκαιρία ο Τσικίνιο (vid)
- Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις