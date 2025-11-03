Αλλάζει ο καιρός αυτή την εβδομάδα καθώς από αύριο Τρίτη αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες παροδικές νεφώσεις σήμερα – Αύριο όμως θα υπάρχουν βροχές και μετά το μεσημέρι και καταιγίδα

Σήμερα στη δυτική Ελλάδα προβλέπεται βροχερός καιρός, ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Αύριο Τρίτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται βροχερός καιρός και με τοπικές καταιγίδες στα παραθαλάσσια.

Την Τετάρτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα βρέχει ακόμα στα κεντρικά, τα νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες παροδικές νεφώσεις σήμερα. Αύριο όμως θα υπάρχουν βροχές και μετά το μεσημέρι και καταιγίδα. Σήμερα οι άνεμοι θα είναι ασθενείς ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις τη νύχτα ενώ αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσεις έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχεται έντονη κακοκαιρία Τρίτη με Πέμπτη

Κακοκαιρία με βροχές και έντονα φαινόμενα αναμένει στα μέσα της εβδομάδας ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως εξηγεί, ο καιρός θα συμβαδίσει με τον μήνα στον οποίο βρισκόμαστε φέρνοντας αρκετές βροχοπτώσεις και γενικά άστατες συνθήκες, κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα.

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει, προκαλώντας σταδιακά πολλές βροχές από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πάνω.

Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονες βροχές, εκτός από το Ιόνιο και το δυτικό Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες. Από αύριο όμως τα φαινόμενα θα ενταθούν, ενώ θα ενισχυθούν και οι βοριάδες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, ενώ «και ο νομός Αττικής θα δεχθεί αρκετές βροχές κοντά στην Τετάρτη».

Ο καιρός την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.