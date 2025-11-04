Φθινοπωρινός ο καιρός και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για καταιγίδες που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης (4/11).

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει, προκαλώντας σταδιακά πολλές βροχές από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πάνω.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης

Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα κυρίως σε Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενώ αναμένονται καταιγίδες και στην Αττική. Ισχυρός βοριάς που θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, θα ρίξει τη θερμοκρασία από τους 24 στους 20 βαθμούς.

Ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανησυχητικό φαίνεται να είναι το τρίγωνο μεταξύ Μαγνησίας, Σποράδων και Εύβοιας, όπου δείχνουν τα μοντέλα ότι θα πέσει το περισσότερο νερό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Από την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση κακοκαιρίας.