newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:51
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:50
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καιρός: Προ των πυλών η κακοκαιρία – Οι επικίνδυνες περιοχές
Ελλάδα 04 Νοεμβρίου 2025 | 00:21

Καιρός: Προ των πυλών η κακοκαιρία – Οι επικίνδυνες περιοχές

Αλλάζει ο καιρός με αρκετές βροχοπτώσεις να αναμένονται τις ερχόμενες ώρες. Ποιές περιοχές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για αρκετό νερό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Φθινοπωρινός ο καιρός και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για καταιγίδες που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης (4/11).

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει, προκαλώντας σταδιακά πολλές βροχές από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πάνω.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης

Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα κυρίως σε Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενώ αναμένονται καταιγίδες και στην Αττική. Ισχυρός βοριάς που θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, θα ρίξει τη θερμοκρασία από τους 24 στους 20 βαθμούς.

Ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανησυχητικό φαίνεται να είναι το τρίγωνο μεταξύ Μαγνησίας, Σποράδων και Εύβοιας, όπου δείχνουν τα μοντέλα ότι θα πέσει το περισσότερο νερό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

  • Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
  • Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
  • Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.
  • Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Από την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση κακοκαιρίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
Από το χωριό Ζαρός 03.11.25

«Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» - Ηλικιωμένη στο in για Βορίζια

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπλοκατοχή
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπλοκατοχή

Η αστυνομία αναζητά σε όλη την Κρήτη τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορύζια - Προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ – Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς
Στη Γάζα 03.11.25

Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές φαίνεται να έχουν παγιδευτεί στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει το Ισραήλ - Δηλώσεις για το ζήτημα έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
«Φόβος και ευαλωτότητα» 03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκπροσώπησε τους παίκτες της Σπόρτινγκ ενόψει του αγώνα με τη Γιουβέντους και αποκάλυψε ότι δεν νιώθει πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής τους, προσθέτοντας ότι «όλα είναι υπέροχα»

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Καρμική ενέργεια 03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο