newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες
Ελλάδα 03 Νοεμβρίου 2025 | 15:50

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας που πρόκειται να χτυπήσει την χώρα τις επόμενες μέρες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση κακοκαιρίας.

Συστάσεις προς τους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι 

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθήστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα  από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου
Βαρύ πένθος 03.11.25 Upd: 15:18

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια όπου σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Καρυστιανού: Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Χωρίς υπογραφή Κοβέσι η ποινική έρευνα για τα Τέμπη ανατέθηκε στη Βουλή
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα 03.11.25

Υπόμνημα Καρυστιανού: Χωρίς υπογραφή Κοβέσι και με fast track διαδικασίες η ποινική έρευνα για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζητά να γίνει έρευνα για τους λόγους που η ποινική δικογραφία για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή ενώ δεν υπήρχε θέμα παραγραφής όπως είχε ισχυριστεί η αρμόδια επιτροπή

Σύνταξη
Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης
Φρούριο το χωριό 03.11.25

Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια Ηρακλείου λίγο πριν την τέλεση της κηδείας του 39χρονου - Παγωμένοι μετά το μακελειό οι κάτοικοι, ανησυχούν για την επόμενη μέρα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Τουρκία 03.11.25

Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Το «άμετρο»
Δεινές συμφορές 03.11.25

Το «άμετρο»

Το ποίημα του σφάλματος και της τιμωρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο