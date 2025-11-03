Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ που προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025).

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχεται έντονη κακοκαιρία Τρίτη με Πέμπτη

Κακοκαιρία με βροχές και έντονα φαινόμενα αναμένει στα μέσα της εβδομάδας ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως εξηγεί, ο καιρός θα συμβαδίσει με τον μήνα στον οποίο βρισκόμαστε φέρνοντας αρκετές βροχοπτώσεις και γενικά άστατες συνθήκες, κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα.

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει, προκαλώντας σταδιακά πολλές βροχές από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πάνω.

Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονες βροχές, εκτός από το Ιόνιο και το δυτικό Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες. Από αύριο όμως τα φαινόμενα θα ενταθούν, ενώ θα ενισχυθούν και οι βοριάδες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, ενώ «και ο νομός Αττικής θα δεχθεί αρκετές βροχές κοντά στην Τετάρτη».