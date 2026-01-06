Προβλήματα στην Κρήτη από τους ισχυρούς ανέμους – Δέντρο έπεσε στο ΒΟΑΚ

Μικροπροβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ένα δέντρο ξεριζώθηκε στο ύψος του Γιόφυρο και βρέθηκε στο ΒΟΑΚ κλείνοντας το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας του ΒΟΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση του πριν συμβεί τροχαίο ατύχημα.

Επίσης σπασμένα κλαδιά έκλεισαν δρόμους και τα πεζοδρόμια, με τους υπεύθυνους να σπεύδουν για την απομάκρυνση τους.