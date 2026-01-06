Προβλήματα στην Κρήτη από τους ισχυρούς ανέμους – Δέντρο έπεσε στο ΒΟΑΚ
Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί προκάλεσαν αρκετά προβλήματα κυρίως με πτώσεις δέντρων και σπασμένων κλαδιών
- Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες
- To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
- Ανησυχία στη Γερμανία - Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» ορισμένοι τομείς της οικονομίας παραδέχεται ο Μερτς
- «Άνδρες, μιλήστε» – Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βγήκε από το σκοτάδι του Black Panther με ψυχοθεραπεία
Μικροπροβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από νωρίς το πρωί στην Κρήτη.
Όπως αναφέρει το patris.gr, ένα δέντρο ξεριζώθηκε στο ύψος του Γιόφυρο και βρέθηκε στο ΒΟΑΚ κλείνοντας το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας του ΒΟΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση του πριν συμβεί τροχαίο ατύχημα.
Επίσης σπασμένα κλαδιά έκλεισαν δρόμους και τα πεζοδρόμια, με τους υπεύθυνους να σπεύδουν για την απομάκρυνση τους.
- Προβλήματα στην Κρήτη από τους ισχυρούς ανέμους – Δέντρο έπεσε στο ΒΟΑΚ
- Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
- Γιασικεβίτσιους: «Μόνο στον Πειραιά στάζει, στην Κωνσταντινούπολη όχι» (vid)
- Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Μανρέσα – Άρης Betsson 113-99: Δεν έπαιξε άμυνα και το πλήρωσε…
- Αστυνομικός της Βουλής: Βαρύ το κατηγορητήριο – Ξεκινά η δίκη την Τετάρτη
- Οριστικό: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
- Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις