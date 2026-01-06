Ξαφνική βροχόπτωση στην Αθήνα – Σε τροχιά κακοκαιρίας η χώρα
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη κατατάσσεται στην Κατηγορία 3.
Με βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν πριν από λίγο και στην Αθήνα επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για σταδιακή επιδείνωση του καιρού από σήμερα.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη κατατάσσεται στην Κατηγορία 3.
Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες
Οι βροχές, που εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο στα δυτικά, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο, αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση έως το βράδυ.
Παράλληλα, από το μεσημέρι και μετά, καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.
Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, οι νοτιάδες που πνέουν στα πελάγη θα ενισχυθούν. Προς το τέλος της ημέρας, στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 έως 6 μποφόρ.
Κατηγορία 4 η κακοκαιρία της Τετάρτης
Το σκηνικό θα βαρύνει περαιτέρω αύριο, Τετάρτη 07/01, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και στην υπόλοιπη χώρα, ανεβάζοντας τον δείκτη επικινδυνότητας στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων:
Το απόγευμα και τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στο Ιόνιο οι νοτιάδες θα πνέουν έως 6-7 μποφόρ, ενώ από τις πρώτες βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς της ίδιας έντασης.
