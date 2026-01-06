newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Ξαφνική βροχόπτωση στην Αθήνα – Σε τροχιά κακοκαιρίας η χώρα
Ελλάδα 06 Ιανουαρίου 2026 | 22:02

Ξαφνική βροχόπτωση στην Αθήνα – Σε τροχιά κακοκαιρίας η χώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη κατατάσσεται στην Κατηγορία 3.

Σύνταξη
​Με βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν πριν από λίγο και στην Αθήνα επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για σταδιακή επιδείνωση του καιρού από σήμερα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη κατατάσσεται στην Κατηγορία 3.

​Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες

​Οι βροχές, που εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο στα δυτικά, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο, αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση έως το βράδυ.
Παράλληλα, από το μεσημέρι και μετά, καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

​Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, οι νοτιάδες που πνέουν στα πελάγη θα ενισχυθούν. Προς το τέλος της ημέρας, στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 έως 6 μποφόρ.

Κατηγορία 4 η κακοκαιρία της Τετάρτης

​Το σκηνικό θα βαρύνει περαιτέρω αύριο, Τετάρτη 07/01, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και στην υπόλοιπη χώρα, ανεβάζοντας τον δείκτη επικινδυνότητας στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

​Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων:

​Το απόγευμα και τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

​Οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

​Στο Ιόνιο οι νοτιάδες θα πνέουν έως 6-7 μποφόρ, ενώ από τις πρώτες βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς της ίδιας έντασης.

Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
Ελλάδα 06.01.26

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Που θα φας, που θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 21:59

Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς μιλούν στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο