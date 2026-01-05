Κακοκαιρία: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές φέρνουν οι θυελλώδεις νοτιάδες
Αποπνικτική θα είναι η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες λόγω της ενίσχυσης των νοτίων ανέμων που θα μεταφέρουν σκόνη από την αφρικανική ήπειρο
Εκτός από τις ισχυρές καταιγίδες και τις έντονες βροχοπτώσεις παρατεταμένης διάρκειας, η κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει πολλές περιοχές τη χώρας τις επόμενες ημέρες, φέρνει αφρικάνικη σκόνη και λασποβροχές.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το meteo γ ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί επάνω από την Ευρωπαϊκή ήπειρο και τη Βόρεια Αφρική έχει ως συνέπεια τους ανέμους νότιας συνιστώσας σε μεγάλο τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένης και της χώρας μας.
Πού θα έχει λασποβροχές
Η κατάσταση στη χώρα μας, σε ότι αφορά τους ανέμους στην μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά έως την Πέμπτη 08/01. Αποτέλεσμα είναι οι αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια η εκδήλωση λασποβροχών κατά τόπους.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, λασποβροχές κατά τόπους αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 08/01, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
Στη συνέχεια λασποβροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης 08/01 οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και έως το βράδυ θα σταματήσουν.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά με κίτρινο και καφέ χρώμα οι περιοχές που αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές το πρωί της Τρίτης 06/01.
