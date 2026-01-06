Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας η Αχαΐα για την έλευση κύματος κακοκαιρίας

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας για την έλευση κύματος κακοκαιρίας, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, με ισχύ έως και την προσεχή Πέμπτη.

Με αφορμή λοιπόν το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το περιφερειακό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό τον άμεσο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε κατάσταση «Red Code».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, «η ασφάλεια των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, ενώ δεδομένων των προβλέψεων περί έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιούμε άμεσα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύουμε όλα τα αναγκαία μέτρα».

Σε «Red Code» 5 Περιφέρειες

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής την Δευτέρα 5/1, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου και μετά και το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ, η Πολιτική Προστασία, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Από Τρίτη 06/01/2026 έως Τετάρτη 07/01/2026 τις Περιφέρειες:

• Δυτικής Ελλάδας

• Ηπείρου

• Ιονίων Νήσων

Από την Τετάρτη 07/01/2026 έως και την Πέμπτη 08/01/2026, τις Περιφέρειες:

• Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

• Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Την Τρίτη και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στην Κέρκυρα), την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Επιπροσθέτως, την Τετάρτη αναμένοντα ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

3) Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις νοτιάδες.

4) Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.