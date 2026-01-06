newspaper
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας η Αχαΐα για την έλευση κύματος κακοκαιρίας
Ελλάδα 06 Ιανουαρίου 2026

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας η Αχαΐα για την έλευση κύματος κακοκαιρίας

Σε συναγερμό οι αρχές στην Αχαΐα ενόψει κύματος κακοκαιρίας

Σύνταξη
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας για την έλευση κύματος κακοκαιρίας, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, με ισχύ έως και την προσεχή Πέμπτη.

Με αφορμή λοιπόν το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το περιφερειακό συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό τον άμεσο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε κατάσταση «Red Code».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, «η ασφάλεια των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, ενώ δεδομένων των προβλέψεων περί έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιούμε άμεσα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύουμε όλα τα αναγκαία μέτρα».

Σε «Red Code» 5 Περιφέρειες

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής την Δευτέρα 5/1, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου και μετά και το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ, η Πολιτική Προστασία, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Από Τρίτη 06/01/2026 έως Τετάρτη 07/01/2026 τις Περιφέρειες:

• Δυτικής Ελλάδας

• Ηπείρου

• Ιονίων Νήσων

Από την Τετάρτη 07/01/2026 έως και την Πέμπτη 08/01/2026, τις Περιφέρειες:

• Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

• Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Την Τρίτη και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στην Κέρκυρα), την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Επιπροσθέτως, την Τετάρτη αναμένοντα ισχυρά φαινόμενα στη  Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

3)  Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις νοτιάδες.

4) Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 21:32

Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς μιλούν στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
