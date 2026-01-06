newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Ελλάδα 06 Ιανουαρίου 2026 | 15:46

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Spotlight

Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που προβλέπονται από σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Σε «Red Code» περιφέρειες και δήμοι στην Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα Ιόνια

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την Αιτωλοακαρνανία.

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα, ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Σήμερα τα Φώτα» 06.01.26

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Προηγήθηκε η λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Σύνταξη
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο