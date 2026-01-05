Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια
Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του νότιου Ιονίου, δεν θα πραγματοποιήθουν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05 και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40. Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.
Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.
Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.
