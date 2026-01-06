Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Tο 2025 αποτέλεσε για την Ελλάδα το δεύτερο θερμότερο έτος στα χρονικά των καταγραφών, τουλάχιστον από το 1890, όπως αναφέρει η επιστημονική ομάδα του climatebook.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους. Πιο συγκεκριμένα, 262 από τις 365 ημέρες του 2025 καταγράφηκαν με θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, το 2025 καταγράφηκε ως ένα από τα θερμότερα έτη παγκοσμίως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη συνεχιζόμενη τάση αύξησης της θερμοκρασίας.

Σε σχετικό γράφημα της ομάδας του climatebook, παρουσιάζεται η πορεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας για το 2025 στην Ελλάδα.

Από το γράφημα προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

• 262 από τις 365 ημέρες του έτους καταγράφηκαν με θερμοκρασίες πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020.

• Τον Μάρτιο του 2025 σημειώθηκαν θερμοκρασίες που έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

• Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι στα χρονικά των καταγραφών στην Ελλάδα, με το καλοκαίρι του 2024 να παραμένει το θερμότερο.

• Ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν στις αρχές Απριλίου και Οκτωβρίου 2025.

Σε δεύτερο γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στην Ελλάδα για την περίοδο 1970-2025.

Από το γράφημα προκύπτουν τα εξής:

• Το 2025 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα, με μέση ετήσια θερμοκρασία 15,3°C.

• Η μέση θερμοκρασία του 2025 ήταν περίπου 0,7°C χαμηλότερη από το 2024 και ~0,1°C υψηλότερη από το 2023.

• Τα 6 από τα 7 θερμότερα έτη στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί κατά την τελευταία επταετία.

• Τα 3 θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 χρόνια, αποτυπώνοντας τη σαφή επιτάχυνση της θέρμανσης.