Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας
Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του ότι διακόπτεται άμεσα η κυκλοφορία στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας.
Σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου προχώρησε ο Δήμος Αμυνταίου, έπειτα από κατάρρευση γέφυρας στο συγκεκριμένο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ανάρτηση του Δήμου, η απόφαση ελήφθη για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας των διερχομένων, ενώ το σημείο έχει ήδη αποκλειστεί.
Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν υπήρχαν διερχόμενα οχήματα, γεγονός που απέτρεψε ενδεχόμενο τραυματισμό.
Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς:
- Να αποφεύγουν την περιοχή.
- Να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της σήμανσης.
- Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Ο Δήμος Αμυνταίου παραμένει σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης.
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557103857365
