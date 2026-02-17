Θεσσαλονίκη: Πτώση άνδρα από γέφυρα στον περιφερειακό
Ο 24χρονος άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη
Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 24χρονος άνδρας έπεσε από τη γέφυρα του Αγίου Παύλου και βρέθηκε στο οδόστρωμα, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά.
Διεκόπη η κυκλοφορία
Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, που παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.
Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της πτώσης, ενώ η ταχεία επέμβαση των δυνάμεων διάσωσης απέτρεψε τα χειρότερα.
