Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Λεωφόρος Κηφισού: Τραγικός θάνατος ηλικιωμένου που βούτηξε από πεζογέφυρα και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο
Ελλάδα 24 Φεβρουαρίου 2026, 05:20

Λεωφόρος Κηφισού: Τραγικός θάνατος ηλικιωμένου που βούτηξε από πεζογέφυρα και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο

Ηλικιωμένος έπεσε από πεζογέφυρα στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Κηφισού και παρασύρηκε από διερχόμενο όχημα, βάζοντας τραγικό τέλος στη ζωή του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ηλικιωμένος φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ηλικιωμένος βούτηξε από πεζογέφυρα στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Κηφισού και παρασύρθηκε από όχημα

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 02:15 σήμερα Τρίτη λίγο πριν από τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Αντρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων που βρισκόταν επί της πεζογέφυρας, βούτηξε στο κενό.

Πέφτοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Αυτοκτονία

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για αυτοκτονία και όχι για τροχαίο με παράσυρση πεζού.

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Financial Times
Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

inWellness
inTown
Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 23.02.26

Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο

Ο γνωστός ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο Τάσος Αναστασιάδης, πρόεδρος του ΦΟΠ γνωστός ως «Καπετάνιος» στην ορειβατική κοινότητα

Σύνταξη
Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Απευθείας αναθέσεις 23.02.26

Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες

H έκθεση «Consultocracy» (Vouliwatch και Solomon), μας δείχνει πώς η γραφειοκρατία, μετατρέπεται σε «συμβουλοκρατία». Το Δημόσιο εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ελλάδα 23.02.26

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Σύνταξη
Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Ρέθυμνο 23.02.26

Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Ελλάδα 23.02.26

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
Νότια Κορέα 24.02.26

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του σε ισόβια

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024, και τώρα ασκεί έφεση ενάντια σ' αυτήν την απόφαση.

Σύνταξη
Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Σταθμός Σαβιέλοβα 24.02.26

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Σύνταξη
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
Κοινή ανακοίνωση 24.02.26

Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν κάπου είκοσι χώρες, με την οποία καταδικάζουν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» την «απαράδεκτη de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Επικρίσεις Ζελένσκι στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία
Ουκρανία 24.02.26

Ο Ζελένσκι επικρίνει την ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία

Ο Ζελένσκι επέκρινε την ΕΕ για την καθυστέρηση στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι «επιτυγχάνουμε περισσότερα σε καιρό πολέμου» από ό,τι άλλες χώρες «σε καιρό ειρήνης».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
Δολιοφθορά; 24.02.26

Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στo Μικολάιφ στην Ουκρανία. Ακόμη μία έκρηξη, χωρίς θύματα, σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Ντνίπρο. Οι ουκρανικές αρχές αποδίδουν τις επιθέσεις στη Ρωσία

Σύνταξη
Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο
Ζητά εξηγήσεις 24.02.26

Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Οι καναδικές αρχές θέλουν να ενημερωθούν γιατί η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία για τις δραστηριότητες της δράστη της επίθεσης, στο Τάμπλερ Ριτζ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία του Καναδά.

Σύνταξη
Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ
Κόσμος 23.02.26

Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ

Ο πρέσβης και συμπέθερος του προέδρου των ΗΠΑ «δεν εμφανίστηκε» στο γαλλικό ΥΠΕΞ μετά τα σχόλια που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ για τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Υπάρχει ελπίδα; 23.02.26

Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 23.02.26

Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο

Ο γνωστός ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο Τάσος Αναστασιάδης, πρόεδρος του ΦΟΠ γνωστός ως «Καπετάνιος» στην ορειβατική κοινότητα

Σύνταξη
Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία
Ο πόλεμος των καρτέλ 23.02.26

Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία

Οι αρχές του Μεξικού φοβούνται ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των καρτέλ Χαλίσκο και Σιναλόα, για το έλεγχο περιοχών. Ίσως να είναι μια ευκαιρία για να ελεγχθεί η δράση τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Απευθείας αναθέσεις 23.02.26

Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες

H έκθεση «Consultocracy» (Vouliwatch και Solomon), μας δείχνει πώς η γραφειοκρατία, μετατρέπεται σε «συμβουλοκρατία». Το Δημόσιο εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
