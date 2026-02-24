Ηλικιωμένος φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ηλικιωμένος βούτηξε από πεζογέφυρα στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Κηφισού και παρασύρθηκε από όχημα

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 02:15 σήμερα Τρίτη λίγο πριν από τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Αντρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων που βρισκόταν επί της πεζογέφυρας, βούτηξε στο κενό.

Πέφτοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Αυτοκτονία

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για αυτοκτονία και όχι για τροχαίο με παράσυρση πεζού.