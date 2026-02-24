Λεωφόρος Κηφισού: Τραγικός θάνατος ηλικιωμένου που βούτηξε από πεζογέφυρα και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο
Ηλικιωμένος έπεσε από πεζογέφυρα στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Κηφισού και παρασύρηκε από διερχόμενο όχημα, βάζοντας τραγικό τέλος στη ζωή του.
Ηλικιωμένος φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Ηλικιωμένος βούτηξε από πεζογέφυρα στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Κηφισού και παρασύρθηκε από όχημα
Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 02:15 σήμερα Τρίτη λίγο πριν από τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Αντρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων που βρισκόταν επί της πεζογέφυρας, βούτηξε στο κενό.
Πέφτοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
Αυτοκτονία
Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για αυτοκτονία και όχι για τροχαίο με παράσυρση πεζού.
