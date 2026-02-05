Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα μετά την κακοκαιρία – Αποκομμένες δέκα οικογένειες

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, καθώς η συνεχόμενη και ισχυρή βροχόπτωση επί ώρες οδήγησε σε επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Λαντζόι, όπου η γέφυρα του Ενιπέα ποταμού υπέστη σοβαρή ζημιά και ουσιαστικά έσπασε, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση, σύμφωνα με το patrinews.gr.

Από τη ζημιά στη γέφυρα έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τις κατοικίες περίπου δέκα οικογενειών, οι οποίες παραμένουν αποκομμένες.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενώ αναμένεται αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και να δρομολογηθούν λύσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Ακόμη, παρεμβάσεις αποκατάστασης πραγματοποιούνται επίσης στις περιοχές Ροδιά και Λούκα, όπου μηχανήματα του τοπικού δήμου επιχειρούν για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του οδοστρώματος, ώστε να διασφαλιστεί η διέλευση των οχημάτων. Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι η προσωρινή αποκατάσταση της βατότητας μέχρι να γίνουν πιο μόνιμες εργασίες όπου απαιτείται.

Αναφορές υπήρξαν και για το οδικό τμήμα προς Άγιο Ιωάννη – Χάβαρι, όπου στο παρελθόν είχαν σημειωθεί παρόμοια προβλήματα.