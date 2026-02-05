Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η ισχυρή νεροποντή που πλήττει από νωρίς την περιοχή του Πύργου, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πλημμύρισαν σπίτια στην οδό Παπαγεωργίου, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν επιχειρήσεις άντλησης υδάτων αλλά και απομάκρυνσης κατοίκων από πλημμυρισμένες οικίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Η κυκλοφορία στην οδό Παπαγεωργίου έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί, καθώς τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.