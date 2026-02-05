Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα – Λασποβροχές, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι – Νέο έκτακτο δελτίο

Κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης πλήττει τη χώρα. Δυτική Ελλάδα, βορειοανατολικά ηπειρωτικά αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα βρεθούν σήμερα (05.02.2026) στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η οποία χτυπά με καταιγίδες, χαλάζι και πολύ ισχυρούς νότιους νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Στην Αθήνα θα βρέχει σήμερα κατά περιόδους, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, βγάζοντας και πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ήδη η κακοκαιρία έχει δείξει τα «δόντια» της στην Κέρκυρα όπου στο χωριό Αφιώνας ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει το πρωί της Παρασκευής, ενώ σύμφωνα με το meteo.gr, στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας θα βρέχει την Πέμπτη κατά περιόδους, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Δείτε live πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Δείτε live σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί άνεμοι

Κολυδάς: Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας

Ισχυρή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι 8-9 μποφόρ θα πλήξουν το Ιόνιο σήμερα και το Ανατολικό Αιγαίο αύριο.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο».

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

Σε ισχύ βρίσκονται ρυθμίσεις και απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια και αναβολές σε συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών αρχών, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Ειδικότερα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο. Παράλληλα, από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Νέα Στύρα.

Στο λιμάνι του Πειραιά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις ώρες αναχώρησης, που φτάνουν έως και τις πέντε ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων οχηματαγωγών – επιβατηγών πλοίων μετατέθηκαν για αναχώρηση μετά τις 12 το μεσημέρι.

Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων σκαφών, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, στη Βόρεια Ελλάδα ισχύει απαγορευτικό απόπλου στο δρομολόγιο που συνδέει την Καβάλα με τον Πρίνο.

Νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναμένεται στις 12:00, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

Ο καιρός σήμερα

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις. Χιόνια στα ορεινά. Πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο. Πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά. Μεταφορά Αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν σε μεγάλο υψόμετρο στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 5 έως 13-15, στην Ήπειρο από7 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανότατα τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και προοδευτική εξασθένηση το απόγευμα.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς και θα πνέουν πλέον από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-02-2026

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 07-02-2026

Στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.