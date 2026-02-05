Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Κέρκυρα – Πλημμύρες στην Κεφαλονιά
Η κακοκαιρία που ξεκίνησε χθες από τα δυτικά της χώρας, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Κέρκυρα και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά
Σφοδρά χτύπησε την Κέρκυρα, η κακοκαιρία ( εικόνα πάνω από enimerosi.com), που ξεκίνησε χθες βράδυ από τα Δυτικά της χώρας. Στο νησί, οι ζημιές είναι εκτεταμένες καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τα πάντα.
Μάλιστα ανεμοστρόβιλος έπληξε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας, παρασύροντας στέγες σπιτιών, ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες.
Κέρκυρα: Εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.
Oι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα του νησιού.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του νησιού, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να δίνουν μάχη για να αποκατασταθούν οι διακοπές ρεύματος σε: Αλυκές, Κοντόκαλι και Γουβιά.
Κλώνοι δέντρων έπεσαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απομάκρυνσή τους.
Στην παραλιακή της Γαρίτσας η Πολιτική Προστασία έκλεισε τον δρόμο. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να μην μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια.
Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά
Την ίδια ώρα, στην Κεφαλονιά, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, σε διάφορες περιοχές του νησιού.
Η δυνατή νεροποντή και οι ισχυροί άνεμοι άφησαν κομμάτι του Αργοστολίου χωρίς δημοτικό φωτισμό. Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
