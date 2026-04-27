Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όστιν των ΗΠΑ με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες ενώ ο δράστης φέρεται να έχει διαφύγει.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη ο οποίος πυροβόλησε έξω από εστιατόριο.

Police cars are here for a “Multiple Shots Fired” incident that occurred about an hour ago, 12th Street is now taped off from Chicon to Poquito. pic.twitter.com/ACXeehTJkU — Austin Videos (@ATXVideos) April 27, 2026

Πολλοί χρήστες κοινωνικών δικτύων ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς ενώ ήδη δύο άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.