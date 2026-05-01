Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς – Τα σημεία κλειδιά
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Μαΐου 2026, 09:08

Έρχεται νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές, ένταξη μικρότερων χρεών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και διευκολύνσεις για άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να έχουν ξεπεράσει τα 165 δισ. ευρώ η κυβέρνηση δίνει δεύτερη ευκαιρία για τακτοποίηση των οφειλών.

Συγκεκριμένα, προχωρά σε νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές, ένταξη μικρότερων χρεών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και διευκολύνσεις για άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ρυθμίσεις

Η νέα ρύθμιση αφορά την αποπληρωμή σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν ανεξόφλητες έως και τις 21 Απριλίου 2026.

Η υπαγωγή θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και προβλέπει ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% ετησίως. Στη ρύθμιση εντάσσονται και τόκοι ή προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν έως την υποβολή της αίτησης.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τακτοποίηση ή ένταξη σε πάγιες ρυθμίσεις όλων των νέων οφειλών από το 2024 και μετά.

Η ένταξη στο σχήμα αυτό ενεργοποιεί σημαντικές «δικλίδες προστασίας» για τους οφειλέτες καθώς αναστέλλονται ποινικές διώξεις, «παγώνουν» μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, ενώ παρέχεται φορολογική ενημερότητα περιορισμένης διάρκειας έως ενός μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ρύθμιση αφορά δυνητικά 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα με χρέη 31,5 δισ. ευρώ και περίπου 284.000 επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές 63,5 δισ. ευρώ.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αποτελεί μια πιο απλή και άμεση λύση, χωρίς έλεγχο περιουσιακής κατάστασης, αλλά και χωρίς δυνατότητα διαγραφής χρέους. Ωστόσο, η ρύθμιση απαιτεί συνέπεια καθώς καθυστέρηση ακόμη και μίας δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 15%.

Παράλληλα, επεκτείνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, από το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Οι ρυθμίσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 240 δόσεις, με σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια, ενώ προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων έως και 100% και μείωση βασικής οφειλής έως 28%.

Ωστόσο, για την ένταξη απαιτείται πλήρης άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε να αποτυπώνεται συνολικά η οικονομική εικόνα του οφειλέτη.

Πηγή: ot.gr

Μεσοπρόθεσμο 2026: Ανάπτυξη με όριο, πληθωρισμός σε άνοδο και δημοσιονομικός χώρος στο κόκκινο

Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Πρωτογενές πλεόνασμα: Πώς φτάσαμε στο 4,9% – Ο ρόλος του πληθωρισμού και… τα νοικοκυριά σε απόγνωση
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν
Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία
Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες, λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
