Δεκάδες πλειστηριασμοί ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων βγαίνουν στο e-auction καθημερινά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά τον Μάρτιο σε νέο γύρο πλειστηριααασμών εντείνοντας την πίεση σε όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία. Καθώς και τους μεγαλοοφειλέτες που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στις ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δισ. ευρώ ενώ ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι.

Η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τοποθετώντας τον πήχη πάνω από 6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Οι πλειστηριασμοί

Για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας.

Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής: