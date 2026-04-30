Γιορτή σήμερα 1 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 1 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ιερεμίας

Πανάρετος, Παναρέτη

Ισιδώρα, Δώρα

Τάμαρα, Ταμάρα

Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Σήμερα η Εκκλησία τιμά:

τον Προφήτη Ιερεμία

τον Άγιο Πανάρετο

την Οσία Ισιδώρα

την Αγία Ταμάρα

τον Άγιο Φιλόσοφο

Ο Προφήτης Ιερεμίας συγκαταλέγεται στους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και είναι γνωστός για το κήρυγμα μετανοίας και την πίστη του στον Θεό σε δύσκολους καιρούς.

Η Οσία Ισιδώρα αποτελεί παράδειγμα ταπεινότητας και ασκητικής ζωής, ενώ η Αγία Ταμάρα τιμάται για τη βαθιά πίστη και το έργο της. Παράλληλα, ο Άγιος Πανάρετος και ο Άγιος Φιλόσοφος ξεχώρισαν για τη χριστιανική τους αρετή και τη μαρτυρία τους.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο την 1η Μαΐου.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa