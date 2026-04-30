Γιορτή σήμερα 1 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 00:01

Γιορτή σήμερα 1 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 1 Μαΐου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 1 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

  • Ιερεμίας
  • Πανάρετος, Παναρέτη
  • Ισιδώρα, Δώρα
  • Τάμαρα, Ταμάρα
  • Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή

Αν έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο που γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά!

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Σήμερα η Εκκλησία τιμά:

  • τον Προφήτη Ιερεμία
  • τον Άγιο Πανάρετο
  • την Οσία Ισιδώρα
  • την Αγία Ταμάρα
  • τον Άγιο Φιλόσοφο

Ο Προφήτης Ιερεμίας συγκαταλέγεται στους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και είναι γνωστός για το κήρυγμα μετανοίας και την πίστη του στον Θεό σε δύσκολους καιρούς.

Η Οσία Ισιδώρα αποτελεί παράδειγμα ταπεινότητας και ασκητικής ζωής, ενώ η Αγία Ταμάρα τιμάται για τη βαθιά πίστη και το έργο της. Παράλληλα, ο Άγιος Πανάρετος και ο Άγιος Φιλόσοφος ξεχώρισαν για τη χριστιανική τους αρετή και τη μαρτυρία τους.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο την 1η Μαΐου.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ
Ελλάδα 30.04.26

«Έχει έρθει η στιγμή ο ΙΣΑ όχι μόνο να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου τής Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και να λειτουργήσει ως θεσμός» σημειώνουν οι «Ενεργοί Ιατροί».

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Αμπελόκηποι 30.04.26

Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ελλάδα 30.04.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Ήταν τρελό» 30.04.26

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς
Τέχνη και πολιτική 30.04.26

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ
Conference League 30.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας
Inbox 30.04.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
Europa League 30.04.26

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

