Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 06:08

Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Κατερίνα Ροββά
Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες.

Ολα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς η περιοχή, όπως εξηγούν, γειτνιάζει με μια μεγάλη σεισμική ζώνη, τα ρήγματα της οποίας έχουν συγκεντρώσει μεγάλες φορτίσεις τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έχουν δώσει ισχυρό σεισμό.

«Να περιμένουμε μερικά 24ωρα»

Επιφυλακτικός εμφανίζεται ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σεισμολόγος Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος δηλώνει στα «ΝΕΑ» πως απαιτείται περισσότερος χρόνος και πιο πολλά σεισμικά δεδομένα ώστε να διατυπωθεί με ασφάλεια ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση.

«Το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και προκάλεσε τους σεισμούς φαίνεται ότι πράγματι έχει μικρό μήκος, άρα δεν έχει υψηλή δυναμικότητα, όμως στα υποθαλάσσια ρήγματα υπάρχει πάντοτε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο τα γνωρίζουμε λεπτομερώς, αφού δεν είναι εύκολο να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μερικά 24ωρα», λέει.

Αυτό που προβληματίζει τον Βασίλη Καραστάθη είναι το γεγονός ότι «η περιοχή συνορεύει με μια μεγάλη σεισμική ζώνη, είναι», όπως λέει, «η προέκταση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας».

«Το ρήγμα από το οποίο προήλθαν οι σεισμοί της Τετάρτης δεν είναι άμεσα σχετιζόμενο με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας ούτε έχει δώσει ισχυρό σεισμό στο παρελθόν, όμως βρίσκεται σε μια περιοχή που συσσωρεύει μεγάλες τάσεις και δεν έχει δώσει ισχυρό σεισμό τα τελευταία χρόνια. Οταν συμβαίνει αυτό, φορτίζεται ολόκληρη η περιοχή. Αυτό με καθιστά επιφυλακτικό και δεν επιτρέπει προς το παρόν να είμαστε απόλυτοι ως προς τα συμπεράσματά μας. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ακόμη ο απαραίτητος αριθμός σεισμών για να αξιολογηθεί η ακολουθία».

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Σκιάθου – όχι όμως στο σημείο όπου καταγράφηκαν οι πρόσφατοι σεισμοί – έχουν εκδηλωθεί κατά το παρελθόν δύο ισχυροί σεισμοί: το 1868 με μέγεθος ίσο με 6,3 της κλίμακας Ρίχτερ και το 1965 με επίκεντρο στην Αλόννησο και μέγεθος 6,1.

Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε και ο καθηγητής Σεισμολογίας στο ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο ΕΡΤnews: «Είναι μια μικρή προς το παρόν ακολουθία με δύο σεισμούς τυπικούς για τον ελληνικό χώρο. Απλά έχει γίνει στη Σκιάθο, στις δυτικές – βορειοδυτικές ακτές του νησιού, σε ένα ρήγμα δεξιόστροφης μετατόπισης, κι επειδή το δυτικό τμήμα της τάφρου του Βόρειου Αιγαίου, όπου ανήκουν τα ρήγματα, είναι μεν λιγότερο σεισμικό, αλλά συνδέεται με ισχυρούς σεισμούς. Το 1868 έχει γίνει ένας σεισμός στην περιοχή μεταξύ Σκιάθου και Σκοπέλου που έκανε σοβαρές βλάβες στη Σκιάθο, και μάλιστα είχε και πολύ μεγάλη προσεισμική ακολουθία – πάνω από έναν χρόνο. Το 1965 είχαμε έναν άλλο σεισμό, περίπου ίδιου μεγέθους, μεταξύ Αλοννήσου και Σκοπέλου, που έκανε επίσης βλάβες. Αρα η περιοχή έχει ιστορικό», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η κατάσταση είναι σχετικά ομαλή προς το παρόν, αλλά επειδή το ιστορικό της περιοχής είναι συγκεκριμένο θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Κανείς δεν μπορεί να πει κατηγορηματικά ότι η δραστηριότητα δεν μπορεί να επεκταθεί και ξαφνικά να σπάσει ένα γειτονικό τμήμα με έναν πιο μεγάλο σεισμό».

«Δεν προκαλεί ανησυχία»

Πιο καθησυχαστικοί εμφανίζονται ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος και ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δρ Αθανάσιος Γκανάς.

Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο δρ Γκανάς, «η ακολουθία δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς προέρχεται από ένα ρήγμα σχετικά μεσαίας δυναμικότητας. Εξακολουθεί η εκτίμησή μας ότι είναι παράλληλο με τις βόρειες ακτές του νησιού, ένα ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, δηλαδή η Σκιάθος κινείται προς την Εύβοια και το Πήλιο προς το Αιγαίο. Το πρώτο 24ωρο μετά τον σεισμό των 4,9 είχαμε περίπου 70 μετασεισμούς και το φαινόμενο συνεχίζεται». Σύμφωνα με τον δρα Γκανά, «υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία όμως είναι μακριά από τα τωρινά επίκεντρα και δεν μπορούν να διεγερθούν».

Στο γεγονός ότι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε «είναι σχετικά μικρό και δεν φαίνεται να έχει μεγάλο δυναμικό, δηλαδή δυναμικό για μεγάλο σεισμό της τάξεως των 6 ρίχτερ», εστιάζει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ο ίδιος μιλώντας στα «ΝΕΑ» ανέφερε ότι «ένα επιπλέον ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε μια καλά εξελισσόμενη ακολουθία, μια ακολουθία με μικρότερα μεγέθη των 4,9. Εχω τη γνώμη ότι οι σεισμοί που προηγήθηκαν των 4,9, συμπεριλαμβανομένου εκείνου των 4,7, ήταν προσεισμοί και όσοι ακολούθησαν τα 4,9 ήταν μετασεισμοί. Το πιθανότερο είναι ο σεισμός των 4,9 να ήταν ο κύριος, όμως χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να είναι πιο στέρεη η άποψή μας».

«Δεν υπήρξαν καταστροφές ούτε κατολισθήσεις»

«Δεν υπήρξαν καταστροφές ούτε κατολισθήσεις από τον σεισμό στο νησί», λέει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.

«Δεν ήταν ένας ισχυρός σεισμός, απλώς τον αισθανθήκαμε έντονα επειδή εκδηλώθηκε κοντά στις ακτές. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν έχει περιοριστεί στα γενικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που εκπονεί κάθε χρόνο η Περιφέρεια αλλά από το 2024 απευθυνθήκαμε στο ΕΚΠΑ και του αναθέσαμε την εκπόνηση ενός εξειδικευμένου σχεδίου για τη Σκιάθο που δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Το νησί είναι θωρακισμένο από αυτήν την άποψη. Εχουμε αποφασίσει πως με βάση αυτό το σχέδιο, θα εκδώσουμε ένα φυλλάδιο, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα μοιραστεί στους κατοίκους και στα ξενοδοχεία της Σκιάθου, ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι για το τι πρέπει να κάνουν».

Ο Θοδωρής Τζούμας τονίζει πως το νησί είναι έτοιμο για την τουριστική σεζόν. «Στις 29 Μαρτίου υποδεχτήκαμε ήδη την πρώτη πτήση από το εξωτερικό και ο Απρίλιος πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος θα έχουμε περισσότερες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και αφίξεις από νέους προορισμούς, όπως το Μόναχο. Ηδη αναμένουμε μία αύξηση 5% στην άφιξη τουριστών ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις, μισό εκατομμύριο επισκέπτες θα έχουν έρθει στις Σκιάθο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου».

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street
Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ελλάδα 01.05.26

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου των υποκλοπών - Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Σύνταξη
Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ
Ελλάδα 30.04.26

Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ

«Έχει έρθει η στιγμή ο ΙΣΑ όχι μόνο να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου τής Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και να λειτουργήσει ως θεσμός» σημειώνουν οι «Ενεργοί Ιατροί».

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Σύνταξη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Σύνταξη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Υπερτουρισμός 01.05.26

Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες - Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta
Τεχνολογία 01.05.26

Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Σύνταξη
Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ελλάδα 01.05.26

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου των υποκλοπών - Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Είναι τρελό» 01.05.26

«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Λεπτό προς λεπτό 01.05.26

Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Γεννητούρια σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 01.05.26

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν» τον «στολίσκο για τη Γάζα»

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Γερμανία 01.05.26

Ο Μερτς απαντά με συναίνεση στις απειλές Τραμπ

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Σύνταξη
Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Conference League 01.05.26

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Σύνταξη
Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

