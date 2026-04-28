Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη Σκιάθο, ενώ έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου ενώ το εστιακό βάθος ήταν 13,1 χιλιόμετρα.