Χάος σε αγώνα μποξ στην Τουρκία: Θεατές μπήκαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο (vids)

Ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ ενός Τούρκου και ενός Ρώσου πυγμάχου στην Τραπεζούντα στην Τουρκία εξελίχθηκε σε χάος και σε άγρια επεισόδια μέσα στο ρινγκ, αναγκάζοντας τους διαιτητές να διακόψουν τον αγώνα στη μέση.

Ο Τούρκος πυγμάχος Εμιρχάν Καλκάν και ο Ρώσος πυγμάχος Σεργκέι Γκορόκοφ αναμετρήθηκαν στο ρινγκ τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Universal Boxing Organization (UBO).

Στον τρίτο γύρο, ξέσπασε μια διαμάχη μεταξύ των δύο πυγμάχων. Η ένταση επεκτάθηκε και πέρα από το ρινγκ.

Θεατές μπήκαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν τον Ρώσο πυγμάχο, ενώ σε βίντεο από τη συμπλοκή φαίνονται να κρατούν και να πετούν καρέκλες.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan. Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks. The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Ο αγώνας διακόπηκε στη συνέχεια και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ βίντεο της συμπλοκής έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, δείχνοντας την έκταση της αναταραχής μέσα στον χώρο.

Ο Τούρκος αθλητής δήλωσε από τη μεριά του: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τα όσα συνέβησαν, θα ήθελα να μην είχαν γίνει, θα ήθελα να μην είχε συμβεί, αλλά δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας; Τρέχει και έρχεται, κάνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, σε τέτοια περιβάλλοντα, μια σπίθα μπορεί να ανάψει έτσι μια φωτιά.»

Τα απίθανα βίντεο από την άγρια συμπλοκή στο ρινγκ στην Τουρκία:

Trabzon’da olaylı boks maçı: Onlarca kişi ringe atlayıp yumruklaştı Trabzon’da Türk boksör Emirhan Kalkan’ın UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile çıktığı maçın 3. raundunda ortalık karıştı. Ringe çıkan onlarca kişi birbirine girdi, maç yarıda kaldı. pic.twitter.com/A6iGvTTSll — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) April 26, 2026