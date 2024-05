Οι Media Day πριν από αγώνες μπόξ αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση των ματς που έρχονται και ο αγώνας Φιούρι-Ουσούκ δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ο πατέρας του Τάισον Φιούρι (34 νίκες, 1 ισοπαλία, 24 Νοκ άουτ), ο επίσης θηριώδης Τζον, έριξε κουτουλιά σε ένα μέλος της συνοδείας του Ολεξάντρ Ουσίκ (21 Νίκες, 14 Νοκ άουτ) τη Δευτέρα σε μια αιματηρή σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ημέρας Τύπου για τον αγώνα του Σαββάτου για τον αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών στη Σαουδική Αραβία.

Ο Τζον Φιούρι, με ένα κόψιμο στο μέτωπο και αίμα στο πρόσωπό του, επιβεβαίωσε στην τηλεόραση του Sky Sports την εμπλοκή του στο επεισόδιο στην εκδήλωση στο Ριάντ, στην οποία συμμετείχαν και οι δύο μαχητές. «Δεν σεβάστηκε τον γιο μου, τον καλύτερο βαρέων βαρών που φόρεσε ποτέ γάντια πυγμαχίας», είπε. «Να λέει όλες αυτές τις ανοησίες. Ήταν στα μούτρα μου και προσπαθούσε να το παίξει έξυπνος».

«Ερχόμενος στο χώρο μου φωνάζοντας Ουσίκ, Ουσίκ… Εγώ μόνο το όνομα του γιου μου φώναζα. Έτσι, μετά ήρθε ένα βήμα πιο κοντά και ένα βήμα πιο κοντά. Στο τέλος είμαι ένας πολεμιστής, αυτό κάνουμε. Πολεμάμε ανθρώπους» είπε ο επίσης μποξέρ (με γάντια και χωρίς, 4 χρόνια φυλακή από τα 11 που καταδικάστηκε κ.α.) Ιρλανδός «Gypsy Τζον Φιούρι». «Αν εισβάλεις στο χώρο μου, θα πάρεις αυτό που σου έρχεται», πρόσθεσε.

CHAOS ERUPTS AS JOHN FURY IS CUT AFTER HEADBUTT ‼️

Ο αγώνας, που έχει χαρακτηριστεί ως το «δαχτυλίδι της φωτιάς», θα ενώσει το πρωτάθλημα βαρέων βαρών WBC του Βρετανού Φιούρι με τις ζώνες WBA, IBF, WBO και IBO που κατέχει ο Ουκρανός Ουσίκ. Και οι δύο είναι αήττητοι επαγγελματικά. Οπότε ο νικητής θα θεωρείται «Αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής» και θα πάει σπίτι του με όλες τις ζώνες. Κάποια ματς όμως τα αγαπάμε και είναι χαραγμένα στο μυαλό μας, ακόμα και αν δεν παίζονται ζώνες.

«Δεν είδα τίποτα, ήμουν στην αίθουσα και έδινα συνεντεύξεις, αλλά δεν είμαι εδώ για όλα αυτά, είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου και να πάω σπίτι μου να ξεκουραστώ», ανέφερε στο Sky Sports ο Τάισον Φιούρι. Σε ένα άθλημα που γενικά μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν είσαι ο επιτιθέμενος.

Ο αγώνας αρχικά επρόκειτο να γίνει στις 23 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους και στη συνέχεια ορίστηκε για τις 17 Φεβρουαρίου, πριν αναβληθεί όταν ο Fury υπέστη ένα κόψιμο σε προπόνηση.

Ο μάνατζερ του Ουσίκ, Αλεξάντρ Κράσιουκ, ήλπιζε ότι ο Φιούρι θα ζητούσε συγγνώμη. «Θα ήταν ωραίο να ακούσουμε κάποια συγγνώμη από τον Τζον, γιατί αυτή την συμπεριφορά του», δήλωσε στο Sky. «Είμαστε το παράδειγμα για όλο τον κόσμο… μια νέα γενιά παιδιών μας παίρνει ως παράδειγμα. Τι θα δουν από αυτό;» Ο ίδιος ο Ουσίκ πήρε τα γούρια του, το γαϊδουράκι της κόρης του και ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία, ανενόχλητος όπως θα δείτε παρακάτω.

✈️ Oleksandr Usyk’s on his way to Saudi Arabia

👑 Will he be leaving as undisputed heavyweight champion?#FuryUsyk pic.twitter.com/5IfgG1v6Xs

— BOXRAW (@BOXRAW) May 10, 2024