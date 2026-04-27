Απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη η Ειρήνη Μουρτζούκου

Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε το πρωί η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, για να απολογηθεί σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024 στην Αμαλιάδα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον συγκεκριμένο θάνατο, ενώ παραμένει προφυλακισμένη για άλλες τρεις παιδοκτονίες.

Η 25χρονη – η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού – με βάση την υπερασπιστική γραμμή που έχει ακολουθήσει έως και σήμερα παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της.