Λίγο μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα Αμαλιάδας εις βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για τη δολοφονία και του μικρού Παναγιωτάκη, ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού ξεσπάει. Μια λέξη βρισκόταν διαρκώς στα χείλη του, στο άκουσμα των εξελίξεων για τον άδικο χαμό του μόλις δεκαπέντε μηνών αγοριού του: «Δικαίωση».

«Το έλεγα από την αρχή ότι το παιδί μου έφυγε από το χέρι της… Το έλεγα ότι κατά 99% η Ειρήνη το έκανε είτε από ζήλεια είτε από ό,τι άλλο μαθαίναμε. Την πλήρωσε ο Παναγιωτάκης. Δεν ξέρω, δεν μου είχε κάτσει καλά στο μάτι και το έλεγα και στην Πόπη από την πρώτη στιγμή που πήγα στο νοσοκομείο», δήλωσε ο ίδιος στο «Φως στο Τούνελ» όταν συνεργάτες της εκπομπής επικοινώνησαν μαζί του.

«Την είχα πιάσει από τον γιακά και την ρωτούσα τι έκανε στο παιδί μου» λέει ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη

Και πρόσθεσε: «Το είχα πει και στην Ειρήνη από τότε, την είχα πιάσει από τον γιακά και την ρωτούσα τι έκανε στο παιδί μου. Το ίδιο είχα πει την ίδια μέρα όταν πήγα για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της Αμαλιάδας».

Όπως είπε ο ίδιος στη συνέχεια, «η Ειρήνη τόσο καιρό δεν το παραδεχόταν, γιατί το μόνο που θέλει είναι να πάρει μαζί της την Πόπη. Το μόνο που ζητάω τώρα είναι η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της…».

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε και η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη για τις δικαστικές εξελίξεις και το γεγονός ότι η Ειρήνη προσπαθεί μέσα από τη φυλακή να επικοινωνήσει με την Πόπη και να την πάρει μαζί της σε όλο αυτό, ως συνένοχη στο έγκλημα.

«Η Ειρήνη λέει πολλά ψέματα και θα συνεχίσει να λέει, έχει φαγωθεί να μιλήσει μ’ εμάς, εμείς δεν θέλουμε επαφή. Εγώ θα συνεχίσω μέχρι τέλους, να δω να σαπίζει και η ψυχή της ακόμα στην Κόλαση. Δικαιωνόμαστε, όχι για μένα, αλλά για τον Παναγιωτάκη μου, που εκείνη την ημέρα δεν ήμουν εκεί, δεν μπόρεσα να τον σώσω και του ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη μέσα από τα βάθη της ψυχής μου» δήλωσε βουρκωμένη στον φακό της εκπομπής.

Η Ειρήνη έλεγε ότι προσεύχεται για τον Παναγιωτάκη, «να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί αυτή η φορά είναι πολύ κουραστική»…

Τι έλεγε η Ειρήνη στο «Τούνελ» για τον Παναγιωτάκη

Το μικρό αγγελούδι άνοιξε τον ματωμένο κύκλο των ερευνών στο «Τούνελ» και έγινε η αφετηρία για να έρθουν στο φως οι αλήθειες γύρω από τα υπόλοιπα τέσσερα βρέφη που χάθηκαν τόσο άδικα.

Στο τετ-α-τετ που είχε με την Αγγελική Νικολούλη, η Ειρήνη Μουρτζούκου έλεγε ότι αυτό που συνέβη με τον Παναγιωτάκη ήταν «ό,τι χειρότερο» και ότι αν δεν κατέβαιναν Αμαλιάδα και παρέμεναν στην Αθήνα, το «τρίτο πρόσωπο» δεν θα είχε μπει ανάμεσα σε εκείνη και την Πόπη και τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί.

«Ποιος δεν ήθελε αυτό το παιδί… εμένα τα πάντα περνάνε από το μυαλό μου… Αν δεν έμπαιναν αυτά τα πρόσωπα στην οικογένεια και ο Παναγιώτης ήσυχος θα ήταν ακόμα…» ήταν κάποια από τα σκόρπια λόγια που έλεγε, αφήνοντας υπόνοιες χωρίς να εξηγεί περαιτέρω.

Στην ερώτηση «τι σημαίνει ήσυχος; ένα μωρό ήταν», η ίδια προχωρούσε στην προσφιλή της τακτική και μετέφερε αλλού τη συζήτηση. «Ο Παναγιωτάκης, μας έπαιζε όλους, χθες έφτιαχνα βίντεο με τον Παναγιωτάκη», έλεγε αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αντέχει στην ιδέα της απώλειάς του και ότι της λείπει.

«Κάθε μέρα ρωτάω, τι μπορεί να έχει γίνει. Εχω πίστη πολλή και ρωτάω ‘γιατί;’» έλεγε, αλλά όταν την ρωτούσαν για ποιο πράγμα προσεύχεται, απαντούσε «να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί αυτή η φορά είναι πολύ κουραστική»…

Η ίδια επέμενε ότι «παιδί δεν ακουμπάω», απλώς «φωνάζω και μετά κλαίω», ενώ στις ερωτήσεις και για τα άλλα βρέφη όπως και για την αδελφή της, απαντούσε επικαλούμενη τον Θεό. «Μπορεί κάτι να ήξερε για να τα πήρε. Κάτι να ήθελε να γλιτώσει, κάτι να προλάβει;» έλεγε. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παραδεχόταν ότι δεν είχε αντιληφθεί κάτι αρνητικό στο περιβάλλον τους, που τα ταλαιπωρούσε.