Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 19:07

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Spotlight

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του 15 μηνών Παναγιωτάκη, με την πλευρά της Ειρήνης Μουρτζούκου να υποστηρίζει ότι όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα είναι αναληθή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις έγγραφες εξηγήσεις που κατέθεσε στη Δικαιοσύνη η Ειρήνη Μουρτζούκου αναφέρει:

«Στις 5 Αυγούστου ξύπνησε πρώτα η Φωτεινή, η φίλη της Πόπης, η οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο εκείνο το πρωινό βιαζόταν να φύγει γρήγορα από το σπίτι για να μεταβεί με λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Λεχαινά. Μάλιστα ζητούσε επίμονα να την πάω στον σταθμό του ΚΤΕΛ από τις 09:30 το πρωί παρόλο που το δρομολόγιο ήταν στις 11:00. Πράγματι πήγα την Φωτεινή με το αυτοκίνητο στα ΚΤΕΛ και επέστρεψα στο σπίτι. Στο μεταξύ είχε ξυπνήσει και ο Παναγιωτάκης, ο οποίος όσο εγώ έλειπα έμεινε με την Πόπη στο σπίτι».

«Ζητούσε την ελευθερία της»

Η ίδια η Ειρήνη Μουρτζούκου συνεχίζει στις εξηγήσεις της προς τη Δικαιοσύνη, λέγοντας ότι «όταν ξύπνησε το παιδί, η Πόπη ετοίμασε το γάλα του και τον τάισε αλλά ο Παναγιωτάκης δεν είχε πολλή όρεξη. Καθίσαμε με την Πόπη στο καθιστικό σε ένα τραπέζι πίσω από το οποίο ήταν ο Παναγιωτάκης στο βρεφικό κάθισμά του και συζητούσαμε. Η Πόπη προσπάθησε δύο φορές να ταΐσει τον Παναγιωτάκη, αρχικά μπισκότο κρέμα και μετά παιδικό γιαούρτι. Δεν ήθελε να φάει, γεγονός που εκνεύρισε την Πόπη η οποία απευθύνθηκε στον μικρό με έντονη διάθεση και ύβρεις».

«Η Πόπη τις τελευταίες εβδομάδες είχε κουραστεί από τις ευθύνες του παιδιού και ζητούσε την ελευθερία της. Μου είχε αναφέρει ότι προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιωτάκης και της είχα πει πως αν δεν τον θέλει, θα φροντίσω να τον μεγαλώσω εγώ. Στις 12:00 με 12:30 σηκωθήκαμε για να ασχοληθούμε με τις δουλειές του σπιτιού. Εγώ πήγα να καθαρίσω το μπάνιο και η Πόπη θα πρόσεχε το παιδί και θα έκανε τις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού. Ενώ βρισκόμουν στο μπάνιο, η Πόπη άρχιζε να μου φωνάζει ‘έλα γρήγορα, το παιδί δεν είναι καλά’. Βγαίνοντας από το μπάνιο είδα την Πόπη να είναι πάνω από το καρότσι του παιδιού. Αμέσως, το πήρα στην αγκαλιά μου και άρχισα να του κάνω μαλάξεις γιατί είδα ότι δεν είναι καλά».

«Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υπογραμμίζει ότι έπεσε θύμα χειραγώγησης από την Πόπη και τη μητέρα της, σημειώνοντας ότι είπε αυτά που της είχαν ζητήσει να πει για να μην χάσει την επιμέλεια του άλλου παιδιού η Πόπη.

«Πίστευα ότι είναι ζωντανό ακόμα γιατί ήταν ζεστό και άρχισε να κάνει εμετό με κόκκινο χρώμα. Συνολικά έλειψα στο μπάνιο 5 με 10 λεπτά και δεν είχα οπτική επαφή με τον Παναγιώτη και δεν γνωρίζω τι συνέβαινε στον χώρο. Η Πόπη περιγράφει ψευδώς, ανάποδα τα γεγονότα. Στη διαδρομή για το νοσοκομείο ποτέ δεν μίλησα με τη γιαγιά του Παναγιωτάκη. Η Πόπη πριν μιλήσω στους αστυνομικούς επέμενε να μην καταθέσω και να μην πω τίποτα. Άρχισε να μου λέει πως είχε συνεννοηθεί με τη μητέρα της τι να πω και πώς έπρεπε να την καλύψω. Συγκεκριμένα, μου έλεγαν ότι οι δυο τους είχαν συμφωνήσει πως δεν πρέπει να αναφερθεί ότι το παιδί έφυγε από τα χέρια της Πόπης αλλιώς θα έχανε την επιμέλεια του άλλου παιδιού της. Χειραγωγούμενη, επειδή δεν ήθελα να έχει πρόβλημα η Πόπη με τον πρώην άντρα της, είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει τόσο η Πόπη όσο και η Φωτεινή» ανέφερε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Αλεξανδρής: 590 τηλεφωνικές κλήσεις Ειρήνης – Πόπης

«Μετά τις αποδείξεις που υπάρχουν στα χέρια μας, να είστε βέβαιοι ότι αυτή η κατάθεση της Ειρήνης αποτυπώνει την μία και μοναδική αλήθεια», λέει ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής.

«Έχουμε καταθέσει στοιχεία, τις κλήσεις μεταξύ της Ειρήνης, της Πόπης και της μητέρας της. Γνωρίζουμε ποιος τηλεφωνούσε και πότε. Υπάρχουν 590 τηλεφωνικές συζητήσεις μεταξύ της Ειρήνης και της Πόπης. Θα φανεί ποιος λέει την αλήθεια και ποιος ή ποιοι θα καταστούν κατηγορούμενοι» σημείωσε ο κ. Αλεξανδρής, τονίζοντας ότι τώρα ξεκινάει η ανάκριση για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Σύνταξη
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
