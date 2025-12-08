Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.
Εγγραφο με το οποίο ζητούν την ακύρωση της προδικασίας για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη κατέθεσε η Ειρήνη Μουρτζούκου.
Μιλώντας στο MEGA o δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής επεσήμανε ότι σήμερα αναμενόταν να καταθέσει ένα απολογητικό υπόμνημα για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, παιδιού της φίλης της Πόπης
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Ειρήνης Μουρτζούκου ήδη έχουν εκδοθεί εννέα βουλεύματα που ζητούσαν πριν την ολοκλήρωση της δικογραφίας να καταγραφεί το περιεχόμενων όλων των επικοινωνιών των εμπλεκομένων.
«Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν 9 βουλεύματα, δεν έχουν γίνει αυτές οι απομαγνητοφωνήσεις και δεν μπορεί να απολογηθεί κανείς», είπε ο Νίκος Αλεξανδρής.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Ειρήνης Μουρτζούκου η ίδια επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.
Τόνισε δε ότι οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την καταγραφή τους από το χρονικό διάστημα 20 μέρες πριν το διάστημα του Παναγιωτάκη μέχρι και την ημέρα που φυλακίστηκε.
«Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο αυτού του παιδιού», κατέληξε ο Νίκος Αλεξανδρής.
Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει την εμπλοκή της στους θανάτους τριών μωρών και της 11χρονης αδερφής της όταν η ίδια ήταν 14 ετών.
Οπως ισχυρίστηκε η ίδια, την κυρίευαν οι δαίμονες όταν τσακωνόταν με τη μητέρα της και ήθελε να κάνει κακό. Σε μια τέτοια στιγμή, ομολόγησε ότι σκότωσε την αδελφή της όταν η ίδια ήταν 14 ετών και, στη συνέχεια, ομολόγησε τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών αλλά και αυτή του μωρού της φίλης της.
