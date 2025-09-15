Στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει η Αστυνομία η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον θάνατο και του τελευταίου παιδιού, του Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, οι Αρχές έχουν πληροφορίες και στοιχεία για τον μηχανισμό θανάτου των βρεφών.

Τα πίεζε στο στήθος

Συγκεκριμένα όπως είπε τα παιδιά δολοφονήθηκαν μετά από πίεση στον θώρακα από την Μουρτζούκου και στη συνέχεια στην απόφραξη των αεροφόρων οδών. Δηλαδή τα πίεζε στο στήθος και αμέσως τους έκλεινε την μύτη και το στόμα με ένα πανάκι ή το μαξιλάρι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και για τον θάνατο του Παναγιωυτάκη, για τον οποίο η Ειρήνη Μουρτζούκου ισχυρίζεται ότι δεν ευθύνεται η ίδια.

Σήμερα η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Η παρακολούθηση

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της παρακολούθησης των πρωταγωνιστών της υπόθεσης της Αμαλιάδας από τις Αρχές.

Όπως είπε οι Αρχές παρακολουθούσαν εδώ και μήνες τα κινητά τηλέφωνα της Ειρήνης Μουρτζούκου και άλλων προσώπων, ώστε να γίνει ανάλυση κλήσεων και μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους.

«Θα αποδειχθεί η αθωότητα της μητέρας»

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητέρας του Παναγιωτάκη, Αναστάσιος Ντούγκας υποστήριξε ότι μέσα από τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν «θα αποδειχτεί περίτρανα ότι η Πόπη δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του παιδιού της».

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του 15μηνου βρέφους, αξιοποιώντας νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ανθρωποκτονιών είχε ζητήσει νωρίτερα από την εισαγγελία να κάνει δεκτό το αίτημα να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνά τους.