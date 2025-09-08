Αρνείται κάθε εμπλοκή της στον θάνατο του 15μηνών Παναγιωτάκη η Ειρήνη Μουρτζούκου διαμηνύοντας παράλληλα πως όταν κληθεί να καταθέσεις θα υπάρχουν εκπλήξεις και ενδεχομένως και ενδεχομένως και νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να κληθεί από το Ανθρωποκτονιών προκειμένου να καταθέσει όλα ξέρει για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Μιλώντας στο MEGA ο άνδρας που ήταν παρών στο σπίτι λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή ο μικρός Παναγιωτάκης είπε: «Ήμουν (στο σπίτι) για 5-6 ώρες ναι. Πήγα όντως, έδωσα κατάθεση στη ΓΑΔΑ, όταν με καλέσανε. Είπα αυτά που ήξερα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις νέες εξελίξεις και θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν μας καλέσουνε, ο Εισαγγελέας ή το δικαστήριο θα παραβρεθούμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε κάτι. Ποσώς με ενδιαφέρει το τι λέει η Ειρήνη και η κάθε Ειρήνη.

»Εγώ είπα και στην αστυνομία αυτά που έπρεπε να πω, αυτά που ήξερα. Απολύτως τίποτα δεν έχω να φοβηθώ και ούτε να κρύψω κάτι. Μακάρι να αποκαλυφθούν όλα, να βγει ποιος ευθύνεται για το παιδάκι αυτό γιατί για τα υπόλοιπα μάθαμε. Να μάθουμε και για αυτό το παιδάκι, να ηρεμήσει η ψυχούλα του γιατί είναι κρίμα από τον Θεό. Όποιος φταίει να πληρώσει και με το παραπάνω».

«Η Ειρήνη Μουρτζούκου να καταθέσει άμεσα στη δικαιοσύνη»

Η μητέρα του Παναγιωτάκη ξεκάθαρα πιστεύει ότι η Ειρήνη σκότωσε το μωρό της», υπογράμμισε ο δικηγόρος της μητέρας του μικρού Παναγιώτη.

Μιλώντας η ίδια στο MEGA ανέφερε: «Περιμένουμε τι άλλο θα σκαρφιστεί η Ειρήνη! Ο μόνος άνθρωπος που ήταν στο δωμάτιο όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιωτάκης ήταν η Ειρήνη. Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό και όσες φορές έχει βγει η Ειρήνη σε συνεντεύξεις δεν έχει πει κάτι διαφορετικό. Αν ξέρει κάτι την προκαλώ να καταθέσει άμεσα στη δικαιοσύνη. Ζητάω δικαιοσύνη και θα το πάω μέχρι τέλους με τον δικηγόρο μου για το παιδί μου».