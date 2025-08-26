Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ενώ έχει ομολογήσει αβίαστα 4 βρεφοκτονίες, την δολοφονία του Παναγιωτάκη την αρνείται πεισματικά. Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος, Ειρήνη Μουρτζούκου, κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της διαμηνύοντας, ωστόσο, πως όταν κληθεί να καταθέσει για τον Παναγιωτάκη θα μιλήσει για όλους και για όλα.

«Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους. Από μικρό, εγώ το είπα, είμαι διάολος εγώ». Αυτή η δήλωσή της, μετά την αποκάλυψη του δικηγόρου της στο MEGA πως θα υπάρξει και νέος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ενδέχεται να ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, συνήγορος της 25χρονης κατηγορούμενης μιλώντας στο Live News λέει στο Live News: «Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορούμενη».

Ο πατέρας του Παναγιωτάκη, πάντως, λέει στην εκπομπή: «Είναι περίπλοκη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι η Ειρήνη το έχει πειράξει το παιδί, απλά τώρα εντάξει… Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω; Είμαι κι εγώ λίγο μπερδεμένος. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτές οι δύο ξέρουν από τι έφυγε το παιδί. Ότι είναι πειραγμένο από χέρι είναι, αλλά αυτές οι δύο ξέρουν από τι έφυγε το παιδί.

Πόπη και Ειρήνη, πάντως, περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα». Είναι βράδυ 4ης Αυγούστου, στο σπίτι βρίσκεται η Πόπη, η Ειρήνη, ο μικρός Παναγιώτης και άλλα δύο άτομα. Μία φίλη τους που μάλιστα διανυκτέρευσε μαζί τους και ένας ακόμη φίλος που έφυγε από το σπίτι τα ξημερώματα.

«Το παιδί ήταν μια χαρά. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή μέχρι το βράδυ. Να ‘ταν 2-2:30 η ώρα που άρχισε το παιδί και δεν ένιωθε καλά και νομίζαμε ότι ήταν ματιασμένος να σου πω την αλήθεια και τον ξεματιάζαμε», είπε φίλος της Πόπης.

Σημαντική λεπτομέρεια ότι όταν άρχισε η αδιαθεσία του παιδιού η Πόπη απουσίαζε από το σπίτι. Είχε βγει μια βόλτα με την ξαδέλφη της αφήνοντας στο σπίτι την Ειρήνη να προσέχει το παιδί της μαζί με τους άλλους δύο καλεσμένους.

«Κάποια στιγμή το παιδί κάνει εμετό. Πάνω του, πάνω μου και στο πάτωμα. Παίρνει τηλέφωνο η Ειρήνη την Πόπη και της λέει έχουν τελειώσει τα babylino του μικρού και λέει έρχομαι είμαι στον δρόμο», περιέγραψε φίλη της Πόπης.

Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι. Η αδιαθεσία σταμάτησε και ο μικρός αποκοιμήθηκε στην κούνια του. Ο φίλος στο μεταξύ έχει αποχωρήσει από το σπίτι, η Πόπη πήγε στο δωμάτιο της και η Ειρήνη κοιμήθηκε δίπλα στην κούνια του μωρού μαζί με την φιλοξενούμενη.

«Ήταν στην κούνια στο ίδιο δωμάτιο με μένα και την Ειρήνη και κοιμόταν. Δεν είδα κάτι και το πρωί που σηκώθηκα γιατί έπρεπε να φύγω να προλάβω το λεωφορείο, όταν εγώ το είδα το παιδί, τον είδα τον μικρό και ο μικρός κοιμόταν», συμπλήρωσε η φίλη της Πόπης.

Όταν ξύπνησε ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Ήπιε ένα μπουκάλι γάλα, έπαιξε με τα παιχνίδια του και δεν έδειξε κανένα σημάδι δυσφορίας.

Πόπη και Ειρήνη, πάντως, περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα. Οι δυο γυναίκες διαφωνούν:

στο αν υπήρξε καυγάς μεταξύ τους εκείνο το πρωινό,

στα όσα έγιναν την τελευταία νύχτα που έζησε ο μικρός Παναγιώτης,

στους ισχυρισμούς της Πόπης για το τηλεφώνημα που έκανε λίγο πριν το παιδί της καταρρεύσει,

αλλά και στις ώρες των δραματικών γεγονότων.

Η Πόπη, πάντως, έχει καταθέσει πως τσακώθηκε με την Ειρήνη, λίγα λεπτά πριν πάρουν το δρόμο για το νοσοκομείο, επειδή η ίδια συνομιλούσε στο τηλέφωνο. Η 25χρονη το αρνείται. Το τηλεφώνημα, όμως, έχει επιβεβαιώσει το τρίτο πρόσωπο. Η ξαδέλφη της Πόπης. Λίγες μέρες μετά θα παραδεχτεί πως έγινε το τηλεφώνημα αλλά πως δεν την ενόχλησε.

Δεν τσακωθήκαμε το πρωί, δεν τσακωθήκαμε ούτε το προηγούμενο βράδυ ισχυρίζεται η Ειρήνη κάτι που διαψεύδουν και τα δύο άτομα που ήταν μαζί τους εκείνη την νύχτα.