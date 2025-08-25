Δήλωση βόμβα από την Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στο θάνατο του Παναγιωτάκη

Την ώρα που η 24χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου συμπληρώνει 1,5 μήνα στις φυλακές Κορυδαλλού, έρχονται νέες αποκαλύψεις για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 15 μηνών Παναγιωτάκης είναι το τελευταίο παιδί που πέθανε μυστηριωδώς στην υπόθεση της Αμαλιάδας, στην οποία εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών –μεταξύ αυτών και της αδελφής της.

Κι άλλος κατηγορούμενος

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής προχώρησε σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση. Όπως τόνισε, θα υπάρξει και άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Όπως τόνισε ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, η 24χρονη serial killer αναμένεται να υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Ο γνωστός ποινικολόγος απέφυγε ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με το πρόσωπο που θα βάλει στο κάδρο η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς και αν σχετίζεται με περισσότερους θανάτους ή όχι.

«Δεν θα αφορά μονάχα την παραμέληση του παιδιού» συμπλήρωσε για το χαρακτήρα της δίωξης ο κ. Αλεξανδρής.

Επεισόδια στις φυλακές

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η Ειρήνη Μουρτζούκου αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς ενεπλάκη σε κάποια επεισόδια. Ωστόσο, ο κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε ότι ήταν από τα συνηθισμένα συμβάντα των φυλακών και ότι η κατάσταση είναι ήρεμη πλέον.

Παράλληλα, ο κ. Αλεξανδρής επανέλαβε ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την πελάτισσά του, η οποία αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.