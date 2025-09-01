Ειρήνη Μουρτζούκου: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη – Μόνο στη γιαγιά του θα πω τι έγινε»
Αρνείται ότι το σκότωσε τον μικρό Παναγιωτάκη η Ειρήνη Μουρτζούκου και δηλώνει πως θα πει την αλήθεια μόνο στην Φωτεινή, τη γιαγιά του παιδιού
«Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού η οποία έχει ήδη ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών και συγκεκριμένα των δύο δικών της, ενός βρέφους φίλης της και της αδερφής της.
Η Ειρήνη Μουρτζούκου εξέφρασε τον πόνο της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω».
Τόνισε δε πώς θα μοιραστεί την αλήθεια μόνο με τη Φωτεινή (σ.σ τη γιαγιά του παιδιού) λέγοντας πώς «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».
Σε δηλώσεις της σε τηλεοπτικό σταθμό η γιαγιά του Παναγιωτάκη λέει πως η Ειρήνη Μουρτζούκου την παίρνει καθημερινά τηλέφωνο μέσα από τη φυλακή και της ζητάει να πάει να την δει από κοντά για να της πει τι έγινε με το παιδί. Συνεχίζει μάλιστα, να την αποκαλεί «μάνα».
«Στην αρχή την έβαλα μέσα στην καρδιά μου, την έλεγα και κόρη μου. Με λέει ακόμα μάνα. Την Ειρήνη την γνωρίσαμε από μια φίλη μας. Μας έλεγε τι άτυχο παιδί είναι, πονεμένο, ένα πλασματάκι αθώο, έτσι την είδαμε τότε… Ήμουν η μάνα που δεν είχε» είπε η κυρία Φωτεινή, η γιαγιά του μικρού Παναγιώτη που ακόμα ψάχνει απαντήσεις για το θάνατό του.
«Μου χρωστάει ένα γιατί. Μου είπε ότι φοβάται μήπως με πληγώσει» είπε για την Ειρήνη Μουρτζούκου.
Στη συνέντευξή της (Σκαι) η γιαγιά του Παναγιωτάκη αναφέρει ότι Ειρήνη Μουρτζούκου «φρόντιζε περισσότερο και από μένα το παιδί. Το μόνο που το σκέπαζε μέχρι πάνω και της έλεγα άστο, πώς θα πάρει ανάσα. Αλλά δεν είχα δει κάτι άλλο».
«Περιμένω τις απαντήσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να έρθω. Εγώ είμαι εδώ, περιμένω την απάντησή σου. Όχι μόνο σε μένα αλλά να την δώσεις και στον Παναγιώτη» είπε η κυρία Φωτεινή, απευθυνόμενη στην Ειρήνη Μουρτζούκου μέσω της εκπομπής.
