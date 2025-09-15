newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά μητέρας και γιαγιάς
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:02

Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά μητέρας και γιαγιάς

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη, εμφανίστηκε πεπεισμένη για την ενοχή της Ειρήνης Μουρτζούκου

«Πιστεύω 100% ότι σκότωσε το παιδί, το έπνιξε με το μπλουζάκι του που είχε πάνω τον εμετό», είπε η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη, η οποία εμφανίστηκε πεπεισμένη για την ενοχή της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Η ίδια πάντως η Ειρήνη Μουρτζούκου, που έχει προφυλακιστεί για τους θανάτους τεσσάρων παιδιών, ισχυρίστηκε μέσα από τη φυλακή, ότι δεν έχει πειράξει τον Παναγιωτάκη.

Επίσης να υπενθυμιστεί ότι η Ειρήνη αρνείται ότι σκότωσε το 15 μηνών αγοράκι. Αντίθετα υποστηρίζει ότι για τον θάνατό του ευθύνεται η μητέρα του, ενώ ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, τα οποία, όμως, θα αποκαλύψει, όταν κληθεί να καταθέσει στις αρχές.

«Είσαι χειρότερη από φόνισσα» λέει στην Μουρτζούκου

«Με σκότωσες διπλά και τριπλά, μου κατέστρεψες την οικογένεια. Εκείνη τη μέρα βρήκε ο διάολος να σε πιάσει και σκότωσες τον Παναγιώτη. Τον σκότωσες με το μπλουζάκι του, είσαι χειρότερη από φόνισσα», είπε η γιαγιά του, απευθυνόμενη στην κατηγορούμενη, μιλώντας στο Star και στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα».

Όπως είπε η γυναίκα, αρχικά η Ειρήνη της φάνηκε αρκετά ήρεμη, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και τη γνώριζε καλύτερα, είδε τρία διαφορετικά πρόσωπα, την ήρεμη, τη ζηλιάρα κι εκείνη που την έπιαναν κρίσεις κι έκανε σαν… «δαιμονισμένη».

Περιέγραψε, μάλιστα, ένα περιστατικό που την έκανε να τρομάξει πολύ.

«Η Ειρήνη ζήλευε πάρα πολύ. Μέχρι κι εμένα ζήλευε, δε με άφηνε να είμαι μέσα στο δωμάτιο όταν άλλαζε η Πόπη. Μια μέρα η Πόπη ήθελε να βγει και η Ειρήνη δεν την άφηνε. Την έπιασε κρίση, μας κλείδωσε μέσα στο δωμάτιο, πήρε τα κλειδιά και τα κινητά και δε μας τα έδινε, τα μωρά κλαίγανε κι εκείνη έκανε σαν τρελή. Έσπασε μέχρι κι ένα μεγάλο τραπέζι που είχαμε. Φοβήθηκα, προσπάθησα να την ηρεμήσω, αλλά ήταν σε κρίση», είπε η μητέρα της Πόπης.

Όσο για τη διαλλακτική στάση που είχε κρατήσει έως τώρα απέναντι στην Ειρήνη, αποκάλυψε πως έπαιζε έναν «ρόλο», όπως της είχαν ζητήσει, ώστε να μπορέσει να εκμαιεύσει πράγματα από εκείνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη. Δεν ξεκαθάρισε ποιος της είχε πει να κρατήσει αυτή την στάση.

 Νέα κατάθεση της μητέρας του Παναγιωτάκη

Την ίδια ώρα η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», από τις 10:00 το πρωί βρέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών, όπου κλήθηκε να δώσει πρόσθετες διευκρινίσεις για τον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία κατάσχεσε τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη, έπειτα από νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για την υπόθεση.

«Να λογοδοτήσουν και οι ιατροδικαστές»

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έστρεψε τα βέλη της εκτός από την κόρη της και εναντίον των ιατροδικαστών.

«Υπάρχουν κι άλλοι κατηγορούμενοι, οι ιατροδικαστές. Από την πρώτη στιγμή είχαν πέσει οι υποψίες μου πάνω στην Ειρήνη για τον θάνατο της κόρης μου, της Ζωής. Όμως η Ειρήνη το αρνιόταν και μετά ήρθε και η ιατροδικαστική που την αθώωσε. Το ίδιο έγινε και με τα δύο εγγονάκια μου», είπε.

Πρόσθεσε ακόμα πως δεν μετάνιωσε που μίλησε ανοιχτά για την ενοχή της κόρης της και είπε με νόημα: «αν δεν είχα μιλήσει θα συνεχιζόταν έτσι το έργο».

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
Βίντεο λίγο πριν τον ξυλοδαρμό 15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013
Ελλάδα 15.09.25

Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε προσδιορίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους ύστερα από τις αντίθετες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρών σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα
Ελλάδα 15.09.25

Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα – Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου
Ίδρυμα Hind Rajab 15.09.25

Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για το επεισόδιο στο Σύνταγμα - Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου

Το ίδρυμα Hind Rajab ταυτοποίησε τον 29χρονο Ισραηλινό που συνελήφθη μετά το επεισόδιο με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα - Πρόκειται για τον λοχία David Hadar της διαβόητης ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF

Σύνταξη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα στο Τόκιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο -Πρώτος, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Αρμάντι Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
