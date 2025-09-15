Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά μητέρας και γιαγιάς

«Πιστεύω 100% ότι σκότωσε το παιδί, το έπνιξε με το μπλουζάκι του που είχε πάνω τον εμετό», είπε η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη, η οποία εμφανίστηκε πεπεισμένη για την ενοχή της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Η ίδια πάντως η Ειρήνη Μουρτζούκου, που έχει προφυλακιστεί για τους θανάτους τεσσάρων παιδιών, ισχυρίστηκε μέσα από τη φυλακή, ότι δεν έχει πειράξει τον Παναγιωτάκη.

Επίσης να υπενθυμιστεί ότι η Ειρήνη αρνείται ότι σκότωσε το 15 μηνών αγοράκι. Αντίθετα υποστηρίζει ότι για τον θάνατό του ευθύνεται η μητέρα του, ενώ ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, τα οποία, όμως, θα αποκαλύψει, όταν κληθεί να καταθέσει στις αρχές.

«Είσαι χειρότερη από φόνισσα» λέει στην Μουρτζούκου

«Με σκότωσες διπλά και τριπλά, μου κατέστρεψες την οικογένεια. Εκείνη τη μέρα βρήκε ο διάολος να σε πιάσει και σκότωσες τον Παναγιώτη. Τον σκότωσες με το μπλουζάκι του, είσαι χειρότερη από φόνισσα», είπε η γιαγιά του, απευθυνόμενη στην κατηγορούμενη, μιλώντας στο Star και στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα».

Όπως είπε η γυναίκα, αρχικά η Ειρήνη της φάνηκε αρκετά ήρεμη, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και τη γνώριζε καλύτερα, είδε τρία διαφορετικά πρόσωπα, την ήρεμη, τη ζηλιάρα κι εκείνη που την έπιαναν κρίσεις κι έκανε σαν… «δαιμονισμένη».

Περιέγραψε, μάλιστα, ένα περιστατικό που την έκανε να τρομάξει πολύ.

«Η Ειρήνη ζήλευε πάρα πολύ. Μέχρι κι εμένα ζήλευε, δε με άφηνε να είμαι μέσα στο δωμάτιο όταν άλλαζε η Πόπη. Μια μέρα η Πόπη ήθελε να βγει και η Ειρήνη δεν την άφηνε. Την έπιασε κρίση, μας κλείδωσε μέσα στο δωμάτιο, πήρε τα κλειδιά και τα κινητά και δε μας τα έδινε, τα μωρά κλαίγανε κι εκείνη έκανε σαν τρελή. Έσπασε μέχρι κι ένα μεγάλο τραπέζι που είχαμε. Φοβήθηκα, προσπάθησα να την ηρεμήσω, αλλά ήταν σε κρίση», είπε η μητέρα της Πόπης.

Όσο για τη διαλλακτική στάση που είχε κρατήσει έως τώρα απέναντι στην Ειρήνη, αποκάλυψε πως έπαιζε έναν «ρόλο», όπως της είχαν ζητήσει, ώστε να μπορέσει να εκμαιεύσει πράγματα από εκείνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη. Δεν ξεκαθάρισε ποιος της είχε πει να κρατήσει αυτή την στάση.

Νέα κατάθεση της μητέρας του Παναγιωτάκη

Την ίδια ώρα η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», από τις 10:00 το πρωί βρέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών, όπου κλήθηκε να δώσει πρόσθετες διευκρινίσεις για τον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία κατάσχεσε τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη, έπειτα από νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για την υπόθεση.

«Να λογοδοτήσουν και οι ιατροδικαστές»

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έστρεψε τα βέλη της εκτός από την κόρη της και εναντίον των ιατροδικαστών.

«Υπάρχουν κι άλλοι κατηγορούμενοι, οι ιατροδικαστές. Από την πρώτη στιγμή είχαν πέσει οι υποψίες μου πάνω στην Ειρήνη για τον θάνατο της κόρης μου, της Ζωής. Όμως η Ειρήνη το αρνιόταν και μετά ήρθε και η ιατροδικαστική που την αθώωσε. Το ίδιο έγινε και με τα δύο εγγονάκια μου», είπε.

Πρόσθεσε ακόμα πως δεν μετάνιωσε που μίλησε ανοιχτά για την ενοχή της κόρης της και είπε με νόημα: «αν δεν είχα μιλήσει θα συνεχιζόταν έτσι το έργο».