Τη σιωπή της μέσα από τη φυλακή έσπασε η Ειρήνη Μουρτζούκου που έχει προφυλακιστεί για τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών ενώ ερευνάται και η εμπλοκή της στην υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή«Το Πρωινό» και μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της μέσα στη φυλακή, τα συναισθήματά της και την υπόθεση που την έχει οδηγήσει πίσω από τα κάγκελα. Η Ειρήνη Μουρτζούκουρωτήθηκε για το πώς περνά τις ημέρες της στη φυλακή, αν έχει πέσει θύμα bullying από άλλες συγκρατούμενές της, για το αν νιώθει πως έχει προφυλακιστεί άδικα και για το αν ευθύνεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη.

«Δεν έχω πειράξει τον Παναγιωτάκη»

«Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα… Είναι πολύ δύσκολα», είπε, εξηγώντας πως βρίσκεται στο ίδιο κελί με άλλες δύο γυναίκες. Αν και στην αρχή υπήρξαν εντάσεις, όπως λέει, πλέον έχει βρει μια ισορροπία: «Στην αρχή είχαμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, μετά όχι. Με ορισμένες έχω καλή σχέση – όχι με όλες».

Όσον αφορά την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η ίδια αποκάλυψε πως έχει απομακρυνθεί από όλους:

«Δεν έχω με κανέναν… Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω λίγο για την υπόθεση, τι θα γίνει στις απολογίες. Γιατί μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη πλέον. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλο».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου δηλώνει πως θεωρεί την κράτησή της άδικη:

«Ναι, το πιστεύω. Και πιστεύω να φανεί. Μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου», τόνισε με σιγουριά.

Ερωτηθείσα για την πολύκροτη υπόθεση του Παναγιωτάκη, ήταν κατηγορηματική: «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί και ούτε πρόκειται. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να φανεί».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη στήριξη που λαμβάνει μέσα στη φυλακή, λέγοντας πως παρακολουθείται από ψυχολόγους και ψυχιάτρους:

«Εδώ κάθε τόσο παίρνω φάρμακα… ναι, ψυχοφάρμακα», επιβεβαίωσε.

Όσο για τα συναισθήματά της προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν κρύβει την πικρία της:

«Σε πολλούς ανθρώπους κρατάω κακία, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα».

Κλείνοντας, η Ειρήνη εξέφρασε την ελπίδα της να αποδοθεί σύντομα δικαιοσύνη:

«Περιμένω τη Δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει. Περιμένω. Τι άλλο;»