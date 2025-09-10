Αμαλιάδα: «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου» – Ξεσπά ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη
Σύμφωνα με το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατος του μικρού παιδιού δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά σε δολοφονία δια ασφυξίας.
Ξεσπά ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη. Μιλώντας μίλησε στην εφημερίδα «Πατρίς», ζήτησε την πιο βαριά τιμωρία για την Ειρήνη Μουρτζούκου, για την υπόθεση της Αμαλιάδας. «Από την αρχή έλεγα ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ότι είναι πειραγμένο το παιδί μου. Να τιμωρηθεί με τον χειρότερο τρόπο που υπάρχει!», δήλωσε συγκλονισμένος.
Το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα ρίχνει φως στο θρίλερ της Αμαλιάδας επιβεβαιώνοντας ότι ο θάνατος του μικρού αγοριού προήλθε από ασφυκτικό μηχανισμό. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινικές διώξεις και αλλάζει ριζικά την πορεία της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Ο μικρός Παναγιωτάκης έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024 στην Αμαλιάδα την ώρα που στο σπίτι ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία είναι προφυλακισμένη για τους θανάτους τεσσάρων άλλων βρεφών.
Σιωπή από την Ειρήνη Μουρτζούκου
Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, που βρίσκεται στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου, εξακολουθεί να τηρεί απόλυτη σιγή. Καμία απάντηση, καμία εξήγηση γεγονός που βαραίνει ακόμα περισσότερο το δράμα.
Ο πατέρας, συνεχίζοντας, τόνισε: «Αν είχα μπροστά μου την Ειρήνη, θα της έλεγα ότι είναι φόνισσα. Ζητώ δικαιοσύνη, να δικαιωθεί η ψυχούλα του παιδιού μου. Να μπει ισόβια στη φυλακή».
Η υπόθεση παίρνει πλέον νέα τροπή μετά το πόρισμα. Η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις και περιμένουν με αγωνία τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης.
