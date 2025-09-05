Ασφυξία αναφέρει ως αιτία θανάτου το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής για το μικρό Παναγιωτάκη, γράφοντας έτσι τον επίλογο στο θρίλερ της Αμαλιάδας.

Πριν από περίπου μία ώρα το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής παραδόθηκε στους άνδρες του Ανθρωποκτονιών, καταρρίπτοντας το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση που έκανε λόγο για παθολογικά αίτια.

Ο μικρός Παναγιωτάκης έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024 στην Αμαλιάδα την ώρα πήγε στο σπίτι ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία είναι προφυλακισμένη για τους θανάτους τεσσάρων άλλων βρεφών.

Πλέον τον λόγο έχει η δικαιοσύνη καθώς με το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής το οποίο υπογράφουν Καρακούκης, Καλογρηάς και Καλυβά θα ολοκληρώνεται η δικογραφία και για το 5ο βρέφος η οποία θα παραδοθεί στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως για τον θάνατο του 15μηνων βρέφους η Ειρήνη Μουρτζούκου συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη.