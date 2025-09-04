Αποκάλυψη – Θύμα δολοφονίας ο Παναγιωτάκης στην Αμαλιάδα – Τι λέει το πόρισμα

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα.

Το μωρό είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Ασφυκτικός θάνατος

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News το νέο πόρισμα για τον Παναγιωτάκη, δείχνει πως ο θάνατος του παιδιού είναι αποτέλεσμα δολοφονίας και συγκεκριμένα από ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης χωρίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό

Παράλληλα, σήμερα γύρω στις 11 το πρωί κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.