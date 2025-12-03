Ειρήνη Μουρτζούκου: Αύριο αναμένεται να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Παναγιωτάκη και 3 μήνες μετά το πόρισμα που μιλά ξεκάθαρα για ασφυξία, η Ειρήνη Μουρτζούκου καλείται για πρώτη φορά να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη για την δολοφονία του.

«Μα αυτό απορώ κι εγώ γιατί έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ. Ενάμισης χρόνος και δεν έχει δικαιωθεί ακόμα το παιδί μου», λέει στο Live News ο πατέρας του παιδιού.

Όπως αποκάλυψε χτες το Live News, η 24χρονη που έχει ομολογήσει 4 δολοφονίες παιδιών αλλά όχι του μικρού Παναγιώτη, θα καταθέσει αύριο στο τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μέχρι τότε κρατά κλειστά τα χαρτιά της στο αν θα κατονομάσει και ποιους ως υπαίτιους για τον θάνατο του.

«Κοίταξε να δεις για να έχει βάλει το χέρι της η Πόπη δεν νομίζω. Γιατί άμα μου είχε πειράξει τον Παναγιωτάκη, δεν θα πείραζε και την κόρη μου; Σίγουρα η Ειρήνη ήταν. Όχι σίγουρα, χίλια τα εκατό, όχι 100%, λόγω ζήλειας. Η Ειρήνη το έχει πειράξει το παιδί. Όχι για να καλύψω την Πόπη αλλά είναι θέμα ζήλειας γιατί ήθελε να πάρει και την Πόπη μαζί της½», προσθέτει ο πατέρας του παιδιού.

Έχουν περάσει 4 μήνες από την προφυλάκιση της. Μέσα από την φυλακή, η Ειρήνη Μουρτζούκου γράφει ασταμάτητα σε ένα τετράδιο σκέψεις αλλά και γράμματα στα παιδιά που κατηγορείται ότι δολοφόνησε η ίδια.

Τα χειρόγραφα της Ειρήνης Μουρτζούκου

Είναι οι χειρόγραφες σημειώσεις της Ειρήνης Μουρτζούκου μέσα από το κελί της στον Κορυδαλλό.

Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος γράφει γράμματα στα παιδιά που η ίδια σκότωσε.

Σε αυτές τις σελίδες Α4 –που παρουσιάζει για πρώτη φορά το Live News- η 25χρονη μιλά με λόγια λατρείας για τα αγγελούδια που κατηγορείται ότι δολοφόνησε και στο κάτω μέρος της σελίδας υπογράφει ως η μαμά τους.

«Αχ παιδί μου πανέμορφο που σε είχα στην αγκαλιά μου, που έπαιζα μαζί σου, που σου μίλαγα και με κοιτούσες χαμόγελο μου. Ήθελες πάντα την Πέπα σου για να κοιμάσαι. Ήθελες να καταλαβαίνεις ότι είμαι κοντά σου. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω και να σε είχα στην αγκαλιά μου. Στο ορκίζομαι ότι θα δώσω και τον δικό μου αγώνα και ας με κατηγορούν σπλάχνο μου», γράφει.

Με ασάφειες, υπαινιγμούς και αερολογίες επιχειρεί και πάλι να εμφανιστεί ως θύμα.

«Ο κόσμος λέει πολλά αλλά εσύ Μαρία μου ξέρεις πόσο σε αγαπάω» γράφει για τη δεύτερη κόρη της που ίδια ομολόγησε πως σκότωσε μέσα στο νοσοκομείο πριν ακριβώς από δύο χρόνια.

Ανήμερα της μαύρης επετείου λοιπόν η 25χρονη γράφει μέσα στο κελί της.

«Σε αγαπάω άγγελε μου, Παιδί μου όμορφο χρόνια αιώνια και αγγελικά… Κλείνεις τα δύο χρόνια κι εγώ δεν θα είμαι εκεί παιδί μου. Σπλάχνο μου σε αγαπώ. Μου λείπεις πολύ παιδί μου και ο κόσμος λέει πολλά αλλά εσύ από εκεί ψηλά ξέρεις πόσο σε αγαπώ, πόσο πονάω Μαρία μου που δεν σε έχω κοντά μου στην αγκαλιά μου».

Ενώ σε άλλο σημείο απευθύνεται σε όλα της τα παιδιά:

«Αγγελούδια μου, Αχ πόσο πολύ σε θέλω. Έλα πάλι σου φωνάζω στην ζεστή μου αγκαλιά. Άγγελε μου πώς μου λείπεις, πόσο σε αγαπώ! Σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Άλλο δεν μπορώ, σε γυρεύω στα όνειρα μου. Ψάχνω να σε βρω, έφυγες τόσο μακριά μου και εγώ αιμορραγώ θησαυρέ μου. Έρχεσαι στα όνειρα μου και πάω να τρελαθώ».

Ο γραφικός της χαρακτήρας παιδικός ενίοτε και δυσνόητος, όπως κι όλα αυτά τα φρικτά που φέρεται να τέλεσε.

«Θα είστε πάντα η φυλακή μου», γράφει σε αυτό το δεύτερο γράμμα που παρουσιάζει σήμερα το Live News.

«Αγγελούδι μου πώς μου λείπεις. Κοιτάω τις φωτογραφίες σου και αιμορραγώ. Σε αγαπώ, η μαμά σου. Θησαυρέ μου θα είστε πάντα η φυλακή άγγελε μου γαλανομάτα μου».

Τα δύο γράμματα συνοδεύει και μια ζωγραφιά που έκανε η 25χρονη με έναν φτερωτό άγγελο.

Η αναφορά στον Παναγιωτάκη

Στις σημειώσεις της αναφέρεται και στον αδικοχαμένο Παναγιωτάκη, η δολοφονία του οποίου ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί με την Μουρτζούκου να επιμένει πως δεν είχε καμία εμπλοκή.

«Εκτός από την αδελφή σου, εκεί ψηλά έχεις ακόμα έναν άγγελο, τον Παναγιωτάκη και ξέρω πως είναι ο φύλακας άγγελος σας. Η μαμά να ξέρεις κάθε μέρα σας σκέφτεται παιδιά μου όμορφα».

Στα γράμματα δεν αναφέρθηκε πάντως στα άλλα δύο παιδιά που ομολόγησε πως σκότωσε, την αδελφή της Ζωή – Ηλιάνα τον Φεβρουάριο του 2014 και το μωρό της Κατερίνας τον Φεβρουάριο του 2021.