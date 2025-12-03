newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ειρήνη Μουρτζούκου: Αύριο αναμένεται να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 03 Δεκεμβρίου 2025 | 18:41

Ειρήνη Μουρτζούκου: Αύριο αναμένεται να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Μέσα από την φυλακή, η Ειρήνη Μουρτζούκου γράφει ασταμάτητα σε ένα τετράδιο σκέψεις αλλά και γράμματα στα παιδιά που η ίδια δολοφόνησε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Spotlight

Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Παναγιωτάκη και 3 μήνες μετά το πόρισμα που μιλά ξεκάθαρα για ασφυξία, η Ειρήνη Μουρτζούκου καλείται για πρώτη φορά να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη για την δολοφονία του.

«Μα αυτό απορώ κι εγώ γιατί έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ. Ενάμισης χρόνος και δεν έχει δικαιωθεί ακόμα το παιδί μου», λέει στο Live News ο πατέρας του παιδιού.

Όπως αποκάλυψε χτες το Live News, η 24χρονη που έχει ομολογήσει 4 δολοφονίες παιδιών αλλά όχι του μικρού Παναγιώτη, θα καταθέσει αύριο στο τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μέχρι τότε κρατά κλειστά τα χαρτιά της στο αν θα κατονομάσει και ποιους ως υπαίτιους για τον θάνατο του.

«Κοίταξε να δεις για να έχει βάλει το χέρι της η Πόπη δεν νομίζω. Γιατί άμα μου είχε πειράξει τον Παναγιωτάκη, δεν θα πείραζε και την κόρη μου; Σίγουρα η Ειρήνη ήταν. Όχι σίγουρα, χίλια τα εκατό, όχι 100%, λόγω ζήλειας. Η Ειρήνη το έχει πειράξει το παιδί. Όχι για να καλύψω την Πόπη αλλά είναι θέμα ζήλειας γιατί ήθελε να πάρει και την Πόπη μαζί της½», προσθέτει ο πατέρας του παιδιού.

Έχουν περάσει 4 μήνες από την προφυλάκιση της. Μέσα από την φυλακή, η Ειρήνη Μουρτζούκου γράφει ασταμάτητα σε ένα τετράδιο σκέψεις αλλά και γράμματα στα παιδιά που κατηγορείται ότι δολοφόνησε η ίδια.

Τα χειρόγραφα της Ειρήνης Μουρτζούκου

Είναι οι χειρόγραφες σημειώσεις της Ειρήνης Μουρτζούκου μέσα από το κελί της στον Κορυδαλλό.

Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος γράφει γράμματα στα παιδιά που η ίδια σκότωσε.

Σε αυτές τις σελίδες Α4 –που παρουσιάζει για πρώτη φορά το Live News- η 25χρονη μιλά με λόγια λατρείας για τα αγγελούδια που κατηγορείται ότι δολοφόνησε και στο κάτω μέρος της σελίδας υπογράφει ως η μαμά τους.

«Αχ παιδί μου πανέμορφο που σε είχα στην αγκαλιά μου, που έπαιζα μαζί σου, που σου μίλαγα και με κοιτούσες χαμόγελο μου. Ήθελες πάντα την Πέπα σου για να κοιμάσαι. Ήθελες να καταλαβαίνεις ότι είμαι κοντά σου. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω και να σε είχα στην αγκαλιά μου. Στο ορκίζομαι ότι θα δώσω και τον δικό μου αγώνα και ας με κατηγορούν σπλάχνο μου», γράφει.

Με ασάφειες, υπαινιγμούς και αερολογίες επιχειρεί και πάλι να εμφανιστεί ως θύμα.

«Ο κόσμος λέει πολλά αλλά εσύ Μαρία μου ξέρεις πόσο σε αγαπάω» γράφει για τη δεύτερη κόρη της που ίδια ομολόγησε πως σκότωσε μέσα στο νοσοκομείο πριν ακριβώς από δύο χρόνια.

Ανήμερα της μαύρης επετείου λοιπόν η 25χρονη γράφει μέσα στο κελί της.

«Σε αγαπάω άγγελε μου, Παιδί μου όμορφο χρόνια αιώνια και αγγελικά… Κλείνεις τα δύο χρόνια κι εγώ δεν θα είμαι εκεί παιδί μου. Σπλάχνο μου σε αγαπώ. Μου λείπεις πολύ παιδί μου και ο κόσμος λέει πολλά αλλά εσύ από εκεί ψηλά ξέρεις πόσο σε αγαπώ, πόσο πονάω Μαρία μου που δεν σε έχω κοντά μου στην αγκαλιά μου».

Ενώ σε άλλο σημείο απευθύνεται σε όλα της τα παιδιά:

«Αγγελούδια μου, Αχ πόσο πολύ σε θέλω. Έλα πάλι σου φωνάζω στην ζεστή μου αγκαλιά. Άγγελε μου πώς μου λείπεις, πόσο σε αγαπώ! Σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Άλλο δεν μπορώ, σε γυρεύω στα όνειρα μου. Ψάχνω να σε βρω, έφυγες τόσο μακριά μου και εγώ αιμορραγώ θησαυρέ μου. Έρχεσαι στα όνειρα μου και πάω να τρελαθώ».

Ο γραφικός της χαρακτήρας παιδικός ενίοτε και δυσνόητος, όπως κι όλα αυτά τα φρικτά που φέρεται να τέλεσε.

«Θα είστε πάντα η φυλακή μου», γράφει σε αυτό το δεύτερο γράμμα που παρουσιάζει σήμερα το Live News.

«Αγγελούδι μου πώς μου λείπεις. Κοιτάω τις φωτογραφίες σου και αιμορραγώ. Σε αγαπώ, η μαμά σου. Θησαυρέ μου θα είστε πάντα η φυλακή άγγελε μου γαλανομάτα μου».

Τα δύο γράμματα συνοδεύει και μια ζωγραφιά που έκανε η 25χρονη με έναν φτερωτό άγγελο.

Η αναφορά στον Παναγιωτάκη

Στις σημειώσεις της αναφέρεται και στον αδικοχαμένο Παναγιωτάκη, η δολοφονία του οποίου ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί με την Μουρτζούκου να επιμένει πως δεν είχε καμία εμπλοκή.

«Εκτός από την αδελφή σου, εκεί ψηλά έχεις ακόμα έναν άγγελο, τον Παναγιωτάκη και ξέρω πως είναι ο φύλακας άγγελος σας. Η μαμά να ξέρεις κάθε μέρα σας σκέφτεται παιδιά μου όμορφα».

Στα γράμματα δεν αναφέρθηκε πάντως στα άλλα δύο παιδιά που ομολόγησε πως σκότωσε, την αδελφή της Ζωή – Ηλιάνα τον Φεβρουάριο του 2014 και το μωρό της Κατερίνας τον Φεβρουάριο του 2021.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Economy
ΚΕΦΙΜ: Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων είναι 15% χαμηλότερο από το 2009

ΚΕΦΙΜ: Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων είναι 15% χαμηλότερο από το 2009

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ελλάδα 03.12.25

Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σύνταξη
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας
Κλιματική συνείδηση 03.12.25

H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας

Το θετικό παράδειγμα της Κλιματικής Ακαδημίας του ΕΚΠΑ, με εμπνευστή τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη και τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας της Prorata για την πράσινη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα – Η καταστολή δεν περνάει
Κλιμάκωση του αγώνα 03.12.25

Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα των αγροτών - Η καταστολή δεν περνάει

Οι αγρότες δεν υποχωρούν, αντίθετα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τα υπάρχοντα μπλόκα ενισχύονται, ενώ στήνονται νέα

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση
Ελλάδα 03.12.25

Θρίλερ 30 ετών: Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου – Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση

Η 29χρονη τότε Ολυμπία Κηρύκου, παντρεμένη επί μία δεκαετία με τον Δημήτρη Δημόπουλο, φέρεται να εξαφανίστηκε κατά τη διαδρομή προς την εργασία της, στο κατάστημα «ΡΕΞ».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»
Ελλάδα 03.12.25

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Εξοργιστική δήλωση του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς – «Το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει»

«Δεν θυμάμαι τίποτα» και «είχα έντονα ψυχολογικά προβλήματα», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ο δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό
Ελλάδα 03.12.25

«Mου τη στήσανε» κατέθεσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου στον Χολαργό

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ και αμέσως μετά πάρκαρε τη μηχανή του στο «Υγεία» για να επισκεφθεί γιατρό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
ΣΥΡΙΖΑ 03.12.25

Ζαχαριάδης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνουν ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται: με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα τους έκλεψαν, μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Live: Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ελλάδα 03.12.25

Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σύνταξη
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.12.25

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»
«Κοροϊδία» 03.12.25

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό» διαμηνύει η αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε για τους αγρότες, τα αιτήματά τους και τα μπλόκα

Σύνταξη
Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε

Η Athens Kallithea έκανε σεφτέ στη League Phase Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως αποχαιρετά τη διοργάνωση, ενώ η Καβάλα παρέμεινε στον ένα βαθμό και με ένα ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 4-1: Πήρε τη νίκη η ομάδα της Νέας Σμύρνης
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 4-1: Πήρε τη νίκη η ομάδα της Νέας Σμύρνης

Ο Ολυμπιακός Β’ προηγήθηκε στο 44ο λεπτό με τον Τουφάκη, όμως ο Πανιώνιος έκανε την ανατροπή με δύο πέναλτι επικρατώντας με 4-1 σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Super League 2

Σύνταξη
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο