Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μουρτζούκου: Η έκθεση των ψυχιάτρων – Είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 10:50

Μουρτζούκου: Η έκθεση των ψυχιάτρων – Είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της

Σοβαρές αποκαλύψεις προκύπτουν από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι ισχυρισμοί για κακοποίηση

Σύνταξη
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου δεν είχε κάποια ψυχική διαταραχή και είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της, όταν σκότωνε τα παιδιά, όπως κατέληξε η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, που συντάχθηκε μετά από διάταξη της Ανακρίτριας Πατρών.

Οι πραγματογνώμονες καταλήγουν ότι η κατηγορουμένη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της και μπορούσε να αντιληφθεί το περιεχόμενο και τις συνέπειές τους

Το βασικό συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: η κατηγορουμένη δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης, δεν έπασχε από επιλόχεια διαταραχή και δεν είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η έκθεση, με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2026, υπογράφεται από τον καθηγητή Δικανικής Ψυχιατρικής και Κλινικής Φαρμακολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Αλεβιζόπουλο και τον αναπληρωτή καθηγητή Ψυχιατρικής Μιχάλη Χατζούλη. Για τη σύνταξή της πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις στις Φυλακές Κορυδαλλού, παρουσία τεχνικών συμβούλων, καθώς και δύο βασικά ψυχομετρικά τεστ.

Σύμφωνα με το πόρισμα, «δεν προκύπτει ψυχική διαταραχή που να επηρεάζει την ικανότητα διάκρισης δικαίου-αδίκου». Οι πραγματογνώμονες καταλήγουν ότι η κατηγορουμένη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της και μπορούσε να αντιληφθεί το περιεχόμενο και τις συνέπειές τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική και ψυχική ικανότητα για να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία, καθώς «έχει πλήρη ικανότητα να κατανοήσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται, να διακρίνει τους παράγοντες της δίκης και να παρακολουθήσει την εναντίον της ποινική διαδικασία».

Μουρτζούκου: Η μάνα μου με ανάγκαζε να πηγαίνω με άντρες

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, η 25χρονη φέρεται να περιέγραψε ένα ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό παιδικής ηλικίας, κάνοντας λόγο για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, χρήση ναρκωτικών και εκμετάλλευση.

Η κατηγορουμένη υποστήριξε ακόμη ότι από την ηλικία των 10 ετών και μέχρι την ενηλικίωσή της, η μητέρα της την εξανάγκαζε να εκδίδεται με άνδρες

Όπως ανέφερε στους ειδικούς, η μητέρα της την κακοποιούσε από πολύ μικρή ηλικία, υποστηρίζοντας ότι από τριών έως τεσσάρων ετών τής χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο, προκαλώντας της τραυματισμούς και απώλεια συνείδησης. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η αδερφή της απέκτησε προβλήματα ακοής έπειτα από χαστούκι που δέχθηκε, σε ηλικία 4 ετών, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζει εάν αυτό επιβεβαιώθηκε ιατρικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορουμένη υποστήριξε ακόμη ότι από την ηλικία των 10 ετών και μέχρι την ενηλικίωσή της, η μητέρα της την εξανάγκαζε να εκδίδεται με άνδρες, ενώ ανέφερε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό της πρόσωπο, γεγονός που δεν είχε αποκαλύψει τότε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και ο ισχυρισμός της ότι σε ηλικία 18 ετών η μητέρα της την προέτρεψε να συνάψει σχέση επί πληρωμή με άνδρα, με στόχο -όπως φέρεται να της ειπώθηκε- να εξοφληθούν οικονομικές υποχρεώσεις. Η ίδια ανέφερε ότι έζησε μαζί του για ένα διάστημα και άφησε να εννοηθεί ότι την εξέδιδε, ενώ μαζί του απέκτησε και τα δύο της παιδιά.

Μουρτζούκου: Είχε αυτοκτονικές τάσεις

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε ότι παρουσιάζει αυτοκτονικές τάσεις από την εφηβεία, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά την αποκάλυψη ότι ο βιολογικός της πατέρας ενδέχεται να μην είναι αυτός που πίστευε, αλλά συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των συνεδριών προχώρησε και σε αυτοτραυματισμό, κόβοντας τα χέρια της εντός των φυλακών. Παράλληλα, έκανε λόγο για χρόνια διαταραχή της διάθεσης, η οποία επιδεινώθηκε μετά την απώλεια των παιδιών της και της αδερφής της.

Οι πραγματογνώμονες καταγράφουν, επίσης, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφάνισε σύγχυση, όπως, για παράδειγμα, όταν δεν μπορούσε να θυμηθεί με ακρίβεια ημερομηνίες γέννησης, ενώ για κρίσιμα γεγονότα επικαλέστηκε κενά μνήμης.

Η κατηγορουμένη συγκέντρωσε δείκτη νοημοσύνης 62, που αντιστοιχεί σε ήπια νοητική υστέρηση. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό ενδέχεται να συνδέεται με το χαμηλό εκπαιδευτικό και κοινωνικό της υπόβαθρο και διευκρινίζουν ότι ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης δεν συνεπάγεται αυτομάτως μειωμένη ποινική ευθύνη.

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Σύνταξη
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
