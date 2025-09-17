newspaper
17.09.2025 | 17:01
Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών
Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:13

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, καθώς σύμφωνα η αστυνομία προσανατολίζεται σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό με τον οποίον η Ειρήνη Μουρτζούκου σκότωνε τα βρέφη

Spotlight

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», φαίνεται τα παιδιά να έχουν δολοφονηθεί από την Ειρήνη Μουρτζούκου με πίεση στον θώρακα και απόφραξη με πανάκι των αεροφόρων οδών.

Δηλαδή τα πίεζε στο στήθος και αμέσως τους έκλεινε την μύτη και το στόμα με ένα πανάκι ή κάποιο μαξιλάρι.

Αυτό προκύπτει τόσο από κάποιες περιγραφές της ίδιας της Μουρτζούκου όσο και από το πόρισμα «κόλαφος» του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ. που φέρνει σήμερα στο φως το Live News.

«Μηχανισμός τύπου «Burking» κατά τον οποίον η απόφραξη των αναπνευστικών οδών συμβαίνει με ταυτόχρονη εφαρμογή εξωτερικής πίεσης στο θωρακικό κλωβό», αναφέρεται στο πόρισμα του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ.

Από τον Μάιο του 2025, πολύ πριν ομολογήσει η Ειρήνη Μουρτζούκου, ο καθηγητής νευρολογίας κατέρριπτε το αφήγημα των παθολογικών θανάτων στο πόρισμα 16 σελίδων που παρέδωσε στην ΕΛΑΣ.

Εκτός αυτού όμως, στάθηκε ιδιαίτερα και στα προηγούμενα επεισόδια που εμφάνισαν τα βρέφη, με επιστημονικούς κύκλους να εκφράζουν έντονα τον προβληματισμό μήπως μιλάμε για προηγούμενες απόπειρες.

Αποπειράθηκε 3 φορές να σκοτώσει το μωρό της Κατερίνας;

Τρία επεισόδια παρουσίασε συνολικά το μωρό της Κατερίνας, το ένα μάλιστα μέσα στο νοσοκομείο. Για τον νευρολόγο της ΕΛΑΣ κανένα από τα τρία δεν ήταν επιληπτικές κρίσεις όπως εσφαλμένα ανέφερε στο πόρισμα του ο Ανδρέας Γκότσης.

«Κατά την γνώμη μου, ο θάνατος του βρέφους επήλθε κατά πάσα πιθανότητα με υποξικό-ασφυκτικό θάνατο, ο οποίος θα εξηγούσε το σύνολο των ιστολογικών ευρημάτων. Θεωρώ ότι το βρέφος δεν έπασχε από επιληψία ή από άλλη νευρολογική διαταραχή. Επιπλέον η πνευμονική ίνωση θα μπορούσε να εξηγηθεί από προγενέστερα επεισόδια υποξίας», αναφέρεται στο πόρισμα.

Δύο προγενέστερα επεισόδια για την ακρίβεια είχε το μωρό της Κατερίνας. Ένα στο σπίτι της οικογένειας που το οδήγησε άλλωστε και στο νοσοκομείο για 15 μέρες

Και ένα δεύτερο μέσα στο νοσοκομείο, στην 3η μέρα νοσηλείας του. Το σοκαριστικό είναι πως και σε αυτό το επεισόδιο παρούσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου ήταν μόνο η Ειρήνη.

«Και το δεύτερο επεισόδιο το έπαθε στο νοσοκομείο το οποίο την κράταγε η Ειρήνη. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί το άφησε η Κατερίνα στην Ειρήνη για να πάει να κάνει μπάνιο», αναφέρει μαρτυρία στο Live News.

Ο νευρολόγος υπογραμμίζει πως όλες οι εξετάσεις του παιδιού έβγαιναν καθαρές, πως τα συμπτώματα δεν παρέπεμπαν σε επιληπτικές κρίσεις και γι’ αυτό άλλωστε οι γιατροί ουδέποτε κατέληξαν σε διάγνωση επιληψίας.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι η χορήγηση αντιεπιληπτικής αγωγής σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επισφράγιση της διάγνωση της «επιληψίας». Το βρέφος, όπως είναι γνωστό είχε υποβληθεί σε εγκεφαλογράφημα δύο φορές χωρίς να βρεθούν παθολογικά ευρήματα», σημειώνεται στο πόρισμα.

Το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο έλαβε χώρα στις 4 Φεβρουαρίου του 2021 πάλι στο σπίτι παρουσία μόνο της Ειρήνης. Το παιδί σύμφωνα με την 24χρονη έβγαλε ένα περίεργο ήχο και εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή.

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το τρίτο επεισόδιο δεν φαίνεται να είναι επιληπτικό. Επιπλέον, θεωρώ ότι το βρέφος δεν κατέληξε από σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα βρέφη καταλήγουν ενώ κοιμούνται χωρίς να παίρνουν «μεγάλη ανάσα με δυσκολία».

Είχε αποπειραθεί 5 φορές να σκοτώσει το παιδί της;

Αποπειράθηκε 5 φορές να σκοτώσει το ένα της παιδί; Αυτό πάντως διαφαίνεται από το πόρισμα του νευρολόγου που υπογραμμίζει πως τα συνολικά 5 επεισόδια της μικρής Φρειδερίκης, 1 στο σπίτι και 4 στο νοσοκομείο, δεν εξηγούνται επιστημονικά.

«Α. Δεν έπασχε από επιληψία Β. Τα 5 επεισόδια απώλειας συνείδησης δεν έχουν νευρολογική ή άλλη παθολογική βάση Γ. Ο θάνατος πιθανόν δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια», αναφέρει ο νευρολόγος στο πόρισμά του.

Όλες οι εξετάσεις και σε αυτό το παιδί ήταν αρνητικές για παθολογικά αίτια. Στο πόρισμα του ο νευρολόγος χαρακτηρίζει τουλάχιστον δύσκολη αν όχι αδύνατη την ερμηνεία παθολογικού θανάτου ενώ στέκεται στο γεγονός πως στο τελευταίο μοιραίο επεισόδιο δεν χτύπησε το μόνιτορ όπως χτυπούσε στις προηγούμενες κρίσεις κι έτσι οι γιατροί προλάβαν να το επαναφέρουν.

«Το γεγονός ότι το βρέφος παραδόθηκε ουσιαστικό νεκρό στο ιατρικό προσωπικό σημαίνει ότι το επεισόδιο ήταν άλλης φύσεως ή ότι για κάποιο λόγο το monitor δεν ενεργοποιήθηκε ή σίγασε».

Μετά το αρχικό επεισόδιο για το οποίο έγινε η εισαγωγή, το βρέφος εμφάνισε κατά την νοσηλεία του στο «Αγία Σοφία», άλλα τρία επεισόδια και ένα τελικό επεισόδιο από το οποίο κατέληξε.

Ο νευρολόγος καταλήγει πως τα συμπτώματα του βρέφους δεν παραπέμπουν σε επιληπτική κρίση, οι αυξημένες τιμές γαλακτικού οξέος μπορεί να μαρτυρούν μειωμένη παροχή οξυγόνου στον οργανισμό. Τα εγκεφαλογραφήματα ήταν φυσιολογικά και επομένως έτσι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είχε όντως επιληψία.

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Stream newspaper
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της
4 χρόνια από τη δολοφονία 17.09.25

Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά - Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για την εγγονή του.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα – «Ελλιπή τα μέτρα – Σταματήστε τις θανατώσεις»
Ελλάδα 17.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα - «Ελλιπή τα μέτρα για την ευλογιά - Σταματήστε τις θανατώσεις»

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα με φόντο τα «καθυστερημένα και ελλιπή μέτρα» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο
Champions League 17.09.25

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία
The Good Life 17.09.25

Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία

Εβδομήντα χρόνια μετά τη στέψη της Ελισάβετ, που παρακολούθησε παιδί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα του, ο Τραμπ επιστρέφει στο Ουίνδσορ ως ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος με δύο κρατικές προσκλήσεις.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που υπήρχε στο Αγρίνιο, ενώ σε ερώτηση για την παραχώρηση του Ντιαντί, είπε οτι το ποσό που λάβει ο Άρης θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο οικονομικά.

in.gr Team
Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη
«Βέρτιγκο ΝΔ» 17.09.25

Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη

«Ο καθένας κρίνεται για τη διαδρομή του», σχολίασε τη μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία η Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται για εκλογές

Σύνταξη
Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση

Ένα γκολ του Φραντζί Πιερό ήταν αρκετό ώστε η ΑΕΚ να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αιγάλεω και να ξεκινήσει με τους τρεις βαθμούς τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο

Οργή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson κόντρα στην Athens Kallithea, φώναξε συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζου.

Σύνταξη
Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
Φονικό κλίμα 17.09.25

Η κλιματική αλλαγή διπλασίασε τους θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα – Εκατοντάδες επιπλέον νεκροί το καλοκαίρι

Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει τη ζωή του σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή, υπολογίζει βρετανική μελέτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»
Βουλή 17.09.25

Νέο «γαλάζιο» χτύπημα κατά Μητσοτάκη - «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να στηρίξω την κυβέρνηση», λέει ο Σιμόπουλος

Συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο να ζητά από το ΥΠΟΙΚ να πάρει πίσω διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΘ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Athens Kallithea για την 1η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)

Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» για την είσοδό του στην πρώτη 4άδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson (ώστε να προκριθεί απευθείας στους «8») πέτυχε ο Άρης με 1-0 στο Αγρίνιο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Παιχνίδι του θρόνου 17.09.25

Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη – Έξαρση ευλογιάς
«Ανεπαρκή μέτρα» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη – Έξαρση ευλογιάς

«Η κρίση δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους καταναλωτές. Το κρέας, το γάλα και η φέτα ακριβαίνουν συνεχώς, με αυξήσεις που φτάνουν σε διψήφια ποσοστά», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ αποφάσισε να κλείσει γήπεδα για ένα μπουκάλι, ωστόσο την ίδια ώρα δεν τιμωρεί τον Παναθηναϊκό με κλείσιμο της Λεωφόρου, παρόλο που οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα σε ποδοσφαιριστές...

Βάιος Μπαλάφας
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.09.25

Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.

Ουκρανία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θεσμεύσουν από 75 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στο κοινό ταμείο που προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή
Buongiorno 17.09.25

«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

«Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου», είπε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή
«Δώστε άμεσα εξηγήσεις» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή

Για ένα «τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως, αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σύνταξη
