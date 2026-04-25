Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο στο προαύλιο – Ήταν ρέπλικα
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας από άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 12 παρά είκοσι σήμανε συναγερμός στις αρχές ύστερα από ενημέρωση για ένοπλο που απειλούσε τους πάντες.
Η αστυνομία κινητοποιήθηκε αμέσως και πολύ γρήγορα ο άντρας που ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Όπως διαπιστώθηκε το όπλο που είχε στην κατοχή του δεν ήταν κανονικό αλλά αντίγραφο, δηλαδή ρέπλικα.
