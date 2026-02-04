Ξεκίνησε η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με την Κέρκυρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με θυελλώδεις ανέμους και κατά διαστήματα βροχοπτώσεις.

Νέο κύμα καιρικής αστάθειας βρίσκεται σε εξέλιξη

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του νησιού, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να δίνουν μάχη για να αποκατασταθούν οι διακοπές ρεύματος σε: Αλυκές, Κοντόκαλι και Γουβιά.

Στα βόρεια του νησιού (Καββαδάδες) καταγράφεται πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ και άμεση διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Στα νότια (Κάβος και Περιβόλι) δέντρο που υποχώρησε από τους ανέμους έκοψε την παροχή ρεύματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τεχνικά συνεργεία βρίσκονται σε όλα τα μέτωπα των βλαβών. Η εκτίμηση είναι πως η ηλεκτροδότηση θα αρχίσει να επανέρχεται τμηματικά μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.

Έκλεισε η παραλιακή της Γαρίτσας, στην Κέρκυρα

Στην παραλιακή της Γαρίτσας η Πολιτική Προστασία έκλεισε τον δρόμο. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να μην μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση, για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, εφιστώντας την προσοχή από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.