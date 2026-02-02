Για δύο νέες διαταραχές του καιρού προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας ότι οι μεταβολές θα είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, με την κακοκαιρία δεν θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, καθώς τα καιρικά φαινόμενα θα επηρεαστούν από νοτιάδες.

Έτσι, οι δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές της εβδομάδας αναμένεται να φέρουν καταιγίδες και λασποβροχές, καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας και συγκεκριμένα κατά 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

«Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα» τόνισε ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Τσατραφύλλια:

«Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες…

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα!

Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα.

Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».