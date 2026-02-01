Ποτάμια λάσπης στα στενά της Σαντορίνης – Η κακοκαιρία σφυροκοπά το νησί
Η ισχυρή νεροποντή στην Σαντορίνη προκάλεσε δημιουργία χειμάρρων.
Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της Σαντορίνης, μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στο νησί.
Προβλήματα καταγράφηκαν σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, το Μεγαλοχώρι, τον Μονόλιθο, τον Πύργο και τη Μεσαριά, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε τη δημιουργία χειμάρρων, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρότερες ζημιές, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα εκδηλωθεί αργά το βράδυ.
